Robaron y causaron destrozos en tradicional panadería durante la noche de Fin de Año en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una panadería de Paraná fue blanco de un robo en la noche del 31 de diciembre. Al abrir sus puertas en Año Nuevo, los propietarios encontraron destrozos, una caja registradora dañada y el faltante de una balanza. "Fue una total tristeza por encontrarnos con esto", lamentó la comerciante a Elonce.
Robo y destrozos en Paraná. Un robo ocurrido durante la noche del 31 de diciembre afectó a una panadería con muchos años de trayectoria en la ciudad. El hecho fue descubierto en la mañana del 1° de enero, cuando los propietarios abrieron el local para retomar la actividad habitual y se encontraron con importantes daños materiales y el faltante de elementos de trabajo.
El comercio, ubicado en la intersección de avenida Ramírez y calle Neuquén, presentó destrozos en el frente y en el interior del local. Según relató Mariana Reyes, una de las propietarias, al ingresar observaron la caja registradora tirada en el piso, completamente rota, vidrios dañados y el faltante de una balanza, además de otros elementos de menor valor.
"Fue una total tristeza por encontrarnos con esto", lamentó la comerciante en diálogo con Elonce.
El accionar del delincuente
De acuerdo con la información recabada, el ingreso al local se habría producido alrededor de las 23:20 del 31 de diciembre, en pleno desarrollo de los festejos de Año Nuevo. Las cámaras de seguridad registraron el movimiento del delincuente dentro del comercio, aunque no permitieron observar con qué elemento fue dañado el vidrio de acceso.
Reyes indicó que la caja registradora fiscal fue violentada luego de que el malviviente no lograra abrirla. “Intentaron abrirla, pero como no pudieron, la pisotearon y la patearon. Quedó totalmente rota, lo que implica otra pérdida importante”, señaló.
Según datos aportados por la Policía, el presunto autor del ilícito sería una persona en situación de calle conocida en la zona, aunque la identificación definitiva quedó sujeta al avance de la investigación.
La denuncia fue radicada en sede policial y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local comercial. Desde el entorno de la panadería indicaron que en las inmediaciones ya se habían producido robos recientes en otros locales, lo que incrementó la preocupación de los comerciantes del sector.
Las actuaciones judiciales continuaban y el material fílmico sería clave para avanzar en la identificación del autor del robo, ocurrido en una panadería con larga historia en la ciudad.