Policiales San Salvador

Retuvieron un vehículo a un conductor alcoholizado y sin licencia

2 de Enero de 2026
Retuvieron un vehículo a un conductor alcoholizado
Retuvieron un vehículo a un conductor alcoholizado Foto: Policía de Entre Ríos

Retuvieron un vehículo en San Salvador. Un vehículo fue retenido durante la mañana de este viernes en la ciudad luego de que se constatara que su conductor circulaba en estado de ebriedad y sin licencia de conducir. El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador.

 

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 9:22 horas, cuando una mujer realizó un llamado a la línea de emergencias 101 alertando sobre una persona que causaba inconvenientes en la vía pública en la zona céntrica de la ciudad.

 

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia de un hombre mayor de edad que se encontraba dentro de un vehículo Chevrolet Spin. El conductor evidenciaba signos de ebriedad, por lo que se solicitó la intervención del personal de Tránsito Municipal.

 

Control y retención del vehículo

 

Los agentes de Tránsito realizaron el correspondiente control de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. Además, se verificó que el conductor no contaba con licencia de conducir habilitante.

 

Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo, que fue trasladado y quedó en resguardo en el depósito policial, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

 

Las actuaciones continuaron bajo la intervención de las autoridades competentes, mientras se labraban las infracciones correspondientes.

Temas:

Conductor alcoholizado San Salvador licencia de conducir estado de ebriedad
