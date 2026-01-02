Una joven quedó atrapada tras el choque entre dos autos

Un violento accidente de tránsito se registró en los últimos minutos de este jueves en la intersección de calles Sarmiento y Moreno de Concepción del Uruguay. El siniestro, que involucró a dos automóviles, requirió un intenso operativo de rescate y asistencia médica.

Por causas que se intentan establecer, un vehículo impactó de lleno contra el lateral izquierdo de un automóvil marca Renault, justo a la altura de la puerta del conductor. Debido a la deformación de la estructura por el fuerte golpe, la joven de 21 años que conducía el Renault quedó atrapada en el habitáculo.

Ante la urgencia de la situación, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay. Tras realizar maniobras de corte y expansión, los brigadistas lograron liberar a la joven, señala 03442.

Una unidad de Vida Emergencias aguardaba en el lugar para brindar la primera atención. Tras ser estabilizada, la joven fue trasladada al Hospital Justo José de Urquiza. Según el primer parte médico, afortunadamente las heridas fueron de carácter leve, aunque quedó bajo observación debido al fuerte impacto recibido.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos y peritos de Criminalística.