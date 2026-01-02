Incendio en una vivienda provocó la muerte de 14 mascotas

Un incendio en una vivienda en la zona oeste de Rosario dejó como saldo la muerte de 14 mascotas y daños materiales de gran magnitud. El hecho se registró en calle Pedro Lino Funes al 1500.

Desde bomberos explicaron que el incendio se originó en el sector del lavadero de la casa, un ambiente cerrado que concentró el inicio del proceso combustivo. Desde allí, las llamas se propagaron hacia otros sectores y provocaron el colapso parcial del techo, la carbonización de tirantes de madera y el desprendimiento de revoques de mampostería.

El fuego también generó el derretimiento de la instalación eléctrica, el pandeo de chapas y daños estructurales que comprometieron distintos ambientes del inmueble, ubicado en una esquina con orientación noroeste.

Producto del incendio murieron tres perros y once gatos que se encontraban dentro de la vivienda.

Entre los bienes afectados se contabilizó la carbonización de sillones, un televisor, el sistema de elevación de un portón eléctrico y equipos de aire acondicionado. También se derritieron estructuras de policarbonato y media sombra. En el lavadero se produjo la destrucción total de un lavarropas, mientras que en el interior del inmueble se quemó por completo una motocicleta.

El relevamiento posterior indicó que uno de los dormitorios no presentó daños, mientras que el baño sufrió principalmente tiznamiento por el humo. En la cocina comedor, en cambio, el incendio afectó un televisor, un equipo de audio, un sillón, una mesa con seis sillas, heladera, cocina, alacena, calefactor y distintos utensilios, lo que dejó inutilizable ese sector de la vivienda, detalla La Capital.

En el lugar se encontraba quien sería el propietario del inmueble pero no resultó herido, mientras que las causas del incendio quedaron en etapa de investigación.