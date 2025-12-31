 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Posible sobrecarga en un tablero eléctrico

Se registró un principio de incendio en la clínica Modelo de Paraná y evacuaron la guardia

Un principio de incendio en la Clínica Modelo por una posible sobrecarga en un tablero de Paraná obligó a evacuar la zona de la guardia, pero no hubo personas afectadas.

31 de Diciembre de 2025
Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná
Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un principio de incendio se produjo este miércoles por la tarde en la Clínica Modelo de la ciudad de Paraná, lo que generó la intervención inmediata de personal capacitado, de Bomberos Voluntarios, y dos dotaciones de Bomberos Zapadores.

 

El hecho ocurrió en el edificio ubicado a pocos metros de la peatonal San Martín y fue controlado sin que se registraran daños mayores ni personas lesionadas.

En declaraciones a Elonce, Juan Pablo Godoy, del cuerpo de Zapadores, contó que “tomamos intervención tras un llamado del 911 que nos alertó de un posible incendio en la Clínica Modelo y se desplegaron dos unidades, además de Bomberos Voluntarios”.

 

Una vez que llegaron al lugar, “el personal constató que gracias a la rápida intervención de un policía que se encontraba realizando un servicio de adicional, pudieron controlar el principio de un incendio que se desarrolló sobre un tablero eléctrico, estimamos que por una posible sobrecarga”.

En este sentido, acotó: “Sabemos que hace calor y hay una sobrecarga en las líneas eléctricas y pudo haber sido el inicio del incendio, que se pudo controlar y no pasó a mayores”.

 

Godoy destacó que la clínica “cuenta con todas las medidas de seguridad, pero son artefactos que pueden fallar”, ante la gran demanda por las altas temperaturas.

 

Personal de mantenimiento del establecimiento sanitario está tratando de restablecer la parte eléctrica para dar luz a los sectores afectados.

 

Finalmente, el bombero aclaró que los pacientes que están internados en la Clínica no se vieron afectados y sólo se procedió a evacuar, por prevención, el área de la guardia, donde no había muchas personas aguardando ser atendidas. Elonce.com

 

