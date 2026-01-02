Detuvieron a conductores alcoholizados por maniobras peligrosas tras festejos por Año Nuevo en Federal

Durante el operativo policial tras los festejos por Año Nuevo en Federal, los efectivos policiales observaron vehículos cuyos conductores realizaban maniobras riesgosas y se atravesaban en las filas de tránsito sobre la Ruta Provincial 22. Ante estas situaciones, se procedió a interceptar los rodados en el ingreso a la ciudad.

Con la intervención del personal del área de Tránsito de la Municipalidad de Federal, se realizaron controles de documentación y pruebas de alcoholemia. En los casos en los que se constató un evidente estado de ebriedad, las pruebas arrojaron resultado positivo.

Como resultado de estos controles, se efectuó la retención de dos automóviles, conforme a la normativa vigente.

Punto aparte, desde la Jefatura Departamental destacaron la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el municipio, así como el desarrollo ordenado de los festejos de Año Nuevo, que se desarrollaron bajo un amplio operativo preventivo dispuesto por la Policía de Federal, con participación de personal policial de distintas áreas. Las tareas de prevención se llevaron a cabo en espacios públicos y zonas de cierre comercial, sin que se registraran hechos delictivos durante las celebraciones.

Según se informó, el servicio de seguridad fue reforzado con policías adicionales en los eventos bailables autorizados, los cuales se desarrollaron con normalidad y sin inconvenientes en los lugares donde tuvieron lugar.

Durante la madrugada del 1° de enero, a partir de las 05:00 horas, se coordinó un operativo especial de prevención y ordenamiento del tránsito sobre la Ruta Provincial 22. El despliegue se extendió desde el acceso Sur a la ciudad de Federal hasta el predio de la Sociedad Rural, donde se realizaba un evento bailable

Para ese operativo se afectaron cinco móviles policiales con dotaciones que recorrieron de manera permanente el trayecto de ida y vuelta. El objetivo fue ordenar la circulación y prevenir situaciones de riesgo, especialmente durante el regreso de los concurrentes a la ciudad.

El personal policial indicó a los asistentes que caminaran por la banquina y evitaran circular por la cinta asfáltica, con el fin de resguardar su integridad física ante el tránsito vehicular.