Tras un conflicto de pareja, un hombre fue apuñalado por su concubina y un vecino

Un conflicto de pareja derivó en un hecho de violencia con un joven herido de gravedad durante la madrugada del 1° de enero. Pese a este episodio aislado, la Policía realizó un balance positivo de los operativos de seguridad desplegados durante los festejos de Fin de Año en Concepción del Uruguay.
Apuñalado por su concubina. Un joven de 27 años resultó gravemente herido durante una pelea de pareja ocurrida en la madrugada del 1° de enero en Concepción del Uruguay. El incidente se produjo alrededor de las 05:00 de este jueves y motivó la intervención del Comando Radioeléctrico, fuera de la órbita del operativo general de seguridad por los festejos de Fin de Año.
Según se informó, el episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Suipacha y San Lorenzo, donde el conflicto escaló a la violencia física. De acuerdo con los primeros datos recabados, "el joven, que se encontraría presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes, se habría dirigido a un domicilio con intenciones de pelear".
En el marco de esa disputa, el hombre resultó herido con un arma blanca por su concubina y un vecino del lugar. Tras el hecho, fue trasladado al hospital J. J. Urquiza, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo observación médica.
Desde el nosocomio se indicó que el joven presentaba lesiones en la zona del pulmón, motivo por el cual permanecía internado con cuidados intensivos.
La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y avanzó con las tareas investigativas para esclarecer las responsabilidades de los involucrados en el hecho; las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y judicial, mientras se continuaba con la recolección de testimonios y elementos de interés para la causa.
Balance de los operativos por Año Nuevo
Pese a este episodio puntual, la Jefatura Departamental Uruguay brindó un balance positivo sobre los operativos de seguridad desplegados durante las celebraciones de Fin de Año. Según el reporte oficial, la planificación preventiva y la colaboración de la ciudadanía permitieron que el inicio del 2026 transcurriera en un clima de tranquilidad general.
Durante la madrugada, plazas, parques y otros espacios públicos fueron monitoreados de manera permanente. Las autoridades informaron que no se registraron novedades de importancia en esos puntos de encuentro, y destacaron el comportamiento responsable de los vecinos que eligieron esos lugares para recibir el nuevo año.
Eventos y fiestas privadas
En relación con las fiestas privadas autorizadas por el municipio de Concepción del Uruguay, se informó que dos de los tres eventos se desarrollaron con total normalidad. Solo se registró un incidente de carácter contravencional en el ingreso a la cancha del club Gimnasia y Esgrima.
El hecho ocurrió alrededor de las 04:15 horas, cuando personal policial intervino ante la presencia de un hombre de 46 años en estado de ebriedad que alteraba el orden. Tras negarse reiteradamente a retirarse por solicitud de la seguridad privada, fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.
Desde la Jefatura Departamental se destacó el profesionalismo del personal policial que trabajó durante la noche y se agradeció a la comunidad por respetar las disposiciones de seguridad, lo que permitió que la mayoría de las familias disfrutaran de un inicio de año sin mayores inconvenientes.