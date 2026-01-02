 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Colón

Le vendió una bicicleta a un turista en Colón pero era robada

Un turista que estaba alojado en un camping de Colón compró una bicicleta desconociendo que la misma era robada. Tuvo de devolverla y su legítima dueña la recuperó.

2 de Enero de 2026
Un turista que estaba alojado en un camping de Colón compró una bicicleta desconociendo que la misma era robada. Tuvo de devolverla y su legítima dueña la recuperó.

Le vendió una bicicleta a un turista pero era robada. En horas del mediodía del jueves, efectivos del Comando Radioeléctrico de Colón tomó intervención en inmediaciones de calle Andrade y Calle 21, sector correspondiente a un reconocido camping de esta ciudad, donde se habría localizado una bicicleta que había sido denunciada como sustraídas días atrás.

 

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien manifestó haber vendido momentos previos el rodado a un turista que se encontraba alojado en el camping.

 

Posteriormente, se hizo presente un ciudadano, que dijo haber adquirido la bicicleta, la cual debió entregar al ser informado sobre la presunta procedencia ilícita del bien.

 

Desde la Fiscalía en turno, se dispuso la realización de las diligencias de rigor, como así también la restitución del rodado a su legítima propietaria, que acreditó propiedad. En forma paralela, se ordenó el traslado del presunto involucrado a la sede policial, fue identificado y quedó supeditado a la causa.

 

Temas:

bicicleta robada Colón turista
