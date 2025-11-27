Volcó una camioneta en Ruta N°11: una persona fue trasladada al hospital

Un vuelco protagonizado por una camioneta en la tarde del jueves 21 de noviembre dejó como saldo una persona herida. El accidente ocurrió a las 17:46 horas, en el acceso a Estancia Las Flores, ubicado sobre la Ruta N°11.

Según informaron las autoridades locales, el único ocupante del vehículo fue rescatado por personal de bomberos y rápidamente trasladado al Hospital San Antonio de la ciudad de Gualeguay para recibir atención médica.

Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.

El siniestro movilizó a dos dotaciones de bomberos, quienes llegaron al lugar del accidente tras recibir el llamado de alerta. A su llegada, los efectivos constataron que la camioneta había volcado y su ocupante estaba atrapado en el interior del vehículo. Con las herramientas adecuadas, los bomberos lograron rescatar al herido y, debido a la gravedad de las lesiones, fue inmediatamente derivado al hospital local para su atención.

