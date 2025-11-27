 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Gualeguay

Volcó una camioneta en Ruta N°11: una persona fue trasladada al hospital

El único ocupante de la camioneta fue rescatado por los bomberos y luego trasladado al Hospital San Antonio de la ciudad de Gualeguay. Las causas del accidente están siendo investigadas.

27 de Noviembre de 2025
El accidente.
El accidente. Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.

El único ocupante de la camioneta fue rescatado por los bomberos y luego trasladado al Hospital San Antonio de la ciudad de Gualeguay. Las causas del accidente están siendo investigadas.

Un vuelco protagonizado por una camioneta en la tarde del jueves 21 de noviembre dejó como saldo una persona herida. El accidente ocurrió a las 17:46 horas, en el acceso a Estancia Las Flores, ubicado sobre la Ruta N°11.

 

Según informaron las autoridades locales, el único ocupante del vehículo fue rescatado por personal de bomberos y rápidamente trasladado al Hospital San Antonio de la ciudad de Gualeguay para recibir atención médica.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.
Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.

 

El siniestro movilizó a dos dotaciones de bomberos, quienes llegaron al lugar del accidente tras recibir el llamado de alerta. A su llegada, los efectivos constataron que la camioneta había volcado y su ocupante estaba atrapado en el interior del vehículo. Con las herramientas adecuadas, los bomberos lograron rescatar al herido y, debido a la gravedad de las lesiones, fue inmediatamente derivado al hospital local para su atención.

 

Temas:

Gualeguay ruta nacional 11 vuelco Accidente
