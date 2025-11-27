Imputaron por homicidio culposo al camionero involucrado en fatal choque en Concordia

Este jueves, la fiscal Daniela Montangie imputó por homicidio culposo a Javier Alejandro Gerez, el camionero acusado de provocar un fatal accidente en la ciudad de Concordia, que costó la vida a Guillermo Frutos, un hombre de 30 años. El trágico suceso ocurrió en la intersección de avenida Monseñor Rösch y Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad, alrededor de las 23:30 horas del miércoles, informó Concordia Policiales.

Frutos, quien conducía una motocicleta Guerrero de 150 cc, perdió la vida tras impactar contra un camión Ford 4000 que transportaba aceites vegetales. Según la información proporcionada por fuentes policiales, tanto la moto como el camión circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, cuando el camionero giró a la izquierda y, en ese momento, la moto colisionó con el vehículo de gran porte. Tras el impacto, la víctima quedó debajo del camión, lo que complicó aún más la escena.

Pericias clave para determinar la causa del accidente

Foto: Concordia Policiales.

Durante la audiencia de imputación, que tuvo lugar pasadas las 12:00 del mediodía, el camionero Gerez estuvo acompañado por su abogado defensor, el doctor José Legarreta. Las autoridades informaron que las pericias accidentológicas y el análisis de las cámaras de seguridad serán fundamentales para aclarar la mecánica exacta del choque. La fiscalía busca determinar si la maniobra realizada por el conductor del camión fue la causa directa del accidente o si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.

El comisario José María Rosatelli, jefe de la Departamental de Policía de Concordia, señaló que el personal de la Comisaría Quinta fue el primero en llegar al lugar del accidente, constatando el fallecimiento de Frutos. “La moto y el camión circulaban en el mismo sentido, sur-norte, y al girar el camión a la izquierda, la moto lo impactó”, explicó Rosatelli en diálogo con Elonce.

El impacto fue tan fuerte que el motociclista quedó atrapado debajo del camión, lo que complicó aún más la situación en el lugar. Tras la colisión, los servicios de emergencia trabajaron en la escena, aunque lamentablemente no pudieron salvar la vida de la víctima.

Imputación y posibles consecuencias legales

La imputación por homicidio culposo que recae sobre Gerez pone de relieve la gravedad del accidente. La fiscal Montangie sostuvo que, de acuerdo con las primeras evidencias y las pericias preliminares, el camionero podría ser considerado responsable de causar la muerte de Frutos, aunque aún se aguardan los resultados de las investigaciones para avanzar en la causa.

Las cámaras de seguridad de la zona también jugarán un papel determinante en la resolución del caso. Se espera que el análisis de las grabaciones pueda proporcionar detalles clave sobre el momento exacto de la maniobra del camionero y la colisión con la motocicleta. Además, las pericias accidentológicas contribuirán a esclarecer las circunstancias del accidente y si existieron fallas mecánicas, error humano o factores externos involucrados.