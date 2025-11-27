Detenido por estafas en Paraná: había alterado la patente del auto para no ser identificado

Detenido por estafas con el cuento del tío en Paraná

La Policía de Entre Ríos realizó en la tarde de este jueves un procedimiento en la ciudad de Paraná, ante hechos de estafas cometidas bajo la modalidad conocida como cuento del tío.

El operativo se llevó adelante en calles División de los Andes y O'Higgins donde se detuvo a un vehículo con pedido de secuestro, cuyo conductor sería el posible autor de las estafas que han tenido como víctimas a personas mayores de la capital entrerriana.

En diálogo con Elonce, Eliana Galarza, Jefa de la División Delitos Económicos, contó que a las 14.30 horas se inició un operativo cerrojo en forma conjunta con personal de Delitos Económicos, 911 y las dependencias de la División Operaciones de la Departamental “en relación a dos hechos de estafa perpetrados bajo la modalidad del cuento del tío, ocurridos el 13 y el 20 de noviembre en la ciudad de Paraná”.

Operativo policial por estafas bajo la modalidad "cuento del tío"

Vehículo y conductor demorado

El vehículo demorado, un Fiat Cronos, indicó que “está titularizado en Buenos Aires y el detenido es oriundo de la misma provincia”. Se conducía solo al momento del operativo.

Sobre la modalidad utilizada por este sujeto, Galarza explicó que hacía llamados al teléfono fijo de sus víctimas “haciéndole creer una situación inflacionaria y convence para que entreguen los ahorros a una persona que va a ir al domicilio”.

Según confirmó, con este ardid, “se llevó una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera”.

Modificó la patente para no ser identificado

Por otra parte, Galarza mencionó que el conductor del rodado, “tuvo la perspicacia de borrar una de las letras del dominio registral para no ser detectado por los lectores de patentes que existen en los puestos camioneros de la provincia y del 911”.

Pero este jueves las cámaras del 911 ubicadas en Oro Verde “registraron el ingreso del vehículo, saltó el alerta y se coordinó el operativo que finalizó con un resultado positivo”.

En el caso interviene el fiscal de Unidad Especializada Dr Nicolás Gotte. Y se esperan órdenes de detención, secuestros y requisas para avanzar con la investigación. Elonce.com