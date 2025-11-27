 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Operativo policial ante posibles estafas en Paraná y alrededores

El procedimiento policial tiene lugar en calles División de los Andes y O'Higgins, donde se detuvo la marcha de un automóvil, cuyo conductor estaría involucrado en varios hechos de estafas.

27 de Noviembre de 2025
El operativo se realiza en División de los Andes y O'Higgins
El operativo se realiza en División de los Andes y O'Higgins

REDACCIÓN ELONCE

El procedimiento policial tiene lugar en calles División de los Andes y O'Higgins, donde se detuvo la marcha de un automóvil, cuyo conductor estaría involucrado en varios hechos de estafas.

La Policía de Entre Ríos realiza en la tarde de este jueves un procedimiento en la ciudad de Paraná, ante posibles estafas cometidas bajo la modalidad conocida como cuento del tío.

 

Según pudo saber Elonce, el operativo se lleva adelante en calles División de los Andes y O'Higgins donde se detuvo a un vehículo con pedido de secuestro, cuyo conductor sería el posible autor de las estafas que han tenido como víctimas a personas mayores de la capital entrerriana y zonas aledañas.

Intervienen en el lugar distintas áreas policiales y fiscal de Unidad Especializada Dr Nicolás Gotte.

 

Se esperan órdenes de detención, secuestros y requisas para avanzar con la investigación.

 

Ampliaremos

Temas:

estafas cuento del tío Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso