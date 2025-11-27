Operativo policial ante posibles estafas en Paraná y alrededores

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento policial tiene lugar en calles División de los Andes y O'Higgins, donde se detuvo la marcha de un automóvil, cuyo conductor estaría involucrado en varios hechos de estafas.
La Policía de Entre Ríos realiza en la tarde de este jueves un procedimiento en la ciudad de Paraná, ante posibles estafas cometidas bajo la modalidad conocida como cuento del tío.
Según pudo saber Elonce, el operativo se lleva adelante en calles División de los Andes y O'Higgins donde se detuvo a un vehículo con pedido de secuestro, cuyo conductor sería el posible autor de las estafas que han tenido como víctimas a personas mayores de la capital entrerriana y zonas aledañas.
Intervienen en el lugar distintas áreas policiales y fiscal de Unidad Especializada Dr Nicolás Gotte.
Se esperan órdenes de detención, secuestros y requisas para avanzar con la investigación.
