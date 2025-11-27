 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Brutal agresión en General Galarza

Joven fue víctima de una brutal agresión en Galarza: le daban “patadas y puñetazos en la cabeza”

El joven fue golpeado por tres personas en el Paseo del Ferrocarril. Sufrió fracturas y politraumatismos. Dijo que le “pegaron patadas y puñetazos en la cabeza”.

27 de Noviembre de 2025
El joven fue internado en el hospital de Galarza y luego derivado a Gualeguay
El joven fue internado en el hospital de Galarza y luego derivado a Gualeguay

El joven fue golpeado por tres personas en el Paseo del Ferrocarril. Sufrió fracturas y politraumatismos. Dijo que le “pegaron patadas y puñetazos en la cabeza”.

Un joven de General Galarza, en el departamento Gualeguay, sufrió una violenta golpiza en la noche del lunes en el Paseo del Ferrocarril, donde tres personas lo atacaron a patadas y golpes de puño en la cabeza.

 

El hecho lo dejó inconsciente, con politraumatismos, derrames y fracturas, por lo que debió ser internado inicialmente en el Hospital Perú y luego derivado al San Antonio, donde continúa en recuperación. Aunque no fue informado oficialmente por la Policía, el episodio habría sido puesto en conocimiento de la Justicia local.

 

De acuerdo con testimonios, los agresores estarían vinculados a una joven con antecedentes de episodios de violencia y problemas de adicciones. La víctima habría mantenido con ella un acuerdo de confianza por un dinero prestado que nunca fue devuelto. A partir de esa situación, el joven recibió amenazas en las que, según se indicó, se remarcaba su orientación sexual. Poco después ocurrió el ataque.

 

El relato de la víctima

En diálogo con el portal Gualeguay21, el joven contó que se encontraba “tomando unas cervezas con un amigo en un Gol blanco”, cuando los tres ocupantes de “un Fiat rojo” se acercaron y comenzaron a agredirlo. Relató que lo bajaron del vehículo, lo tiraron al piso y “empezaron a pegarle patadas y puñetazos en la cabeza”, mientras lo insultaban “por su condición sexual”. Su amigo intentó intervenir para rescatarlo.

El rostro del joven antes y despu&eacute;s de la agresi&oacute;n - Foto: Gualeguay 21
El rostro del joven antes y después de la agresión - Foto: Gualeguay 21

Cuando recuperó la consciencia, dijo haber logrado identificar a dos de los atacantes, mencionando que serían “el novio y el hijo de una joven conocida”.

 

Según trascendió, los agresores serían acusados por intento de homicidio en contexto de odio.

 

Temas:

Agresión Dinero Violencia General Galarza insultos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso