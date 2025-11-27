Joven fue víctima de una brutal agresión en Galarza: le daban “patadas y puñetazos en la cabeza”

El joven fue golpeado por tres personas en el Paseo del Ferrocarril. Sufrió fracturas y politraumatismos. Dijo que le “pegaron patadas y puñetazos en la cabeza”.
Un joven de General Galarza, en el departamento Gualeguay, sufrió una violenta golpiza en la noche del lunes en el Paseo del Ferrocarril, donde tres personas lo atacaron a patadas y golpes de puño en la cabeza.
El hecho lo dejó inconsciente, con politraumatismos, derrames y fracturas, por lo que debió ser internado inicialmente en el Hospital Perú y luego derivado al San Antonio, donde continúa en recuperación. Aunque no fue informado oficialmente por la Policía, el episodio habría sido puesto en conocimiento de la Justicia local.
De acuerdo con testimonios, los agresores estarían vinculados a una joven con antecedentes de episodios de violencia y problemas de adicciones. La víctima habría mantenido con ella un acuerdo de confianza por un dinero prestado que nunca fue devuelto. A partir de esa situación, el joven recibió amenazas en las que, según se indicó, se remarcaba su orientación sexual. Poco después ocurrió el ataque.
El relato de la víctima
En diálogo con el portal Gualeguay21, el joven contó que se encontraba “tomando unas cervezas con un amigo en un Gol blanco”, cuando los tres ocupantes de “un Fiat rojo” se acercaron y comenzaron a agredirlo. Relató que lo bajaron del vehículo, lo tiraron al piso y “empezaron a pegarle patadas y puñetazos en la cabeza”, mientras lo insultaban “por su condición sexual”. Su amigo intentó intervenir para rescatarlo.
Cuando recuperó la consciencia, dijo haber logrado identificar a dos de los atacantes, mencionando que serían “el novio y el hijo de una joven conocida”.
Según trascendió, los agresores serían acusados por intento de homicidio en contexto de odio.