Policiales Gualeguaychú

Tenía arresto domiciliario y estaba en la vereda desarmando una moto robada

Este sujeto, conocido por su actividad delictiva, debía estar cumpliendo arresto domiciliario en otra vivienda, lo que evidenció un claro incumplimiento de la medida dispuesta por la Justicia. Luego se confirmó que la moto que desarmó era robada.

27 de Noviembre de 2025
La moto secuestrada en Gualeguaychú
La moto secuestrada en Gualeguaychú Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre que se encontraba desarmando una motocicleta en la vereda de un domicilio demandó la intervención del personal policial anoche en Barrio Molinari de Gualeguaychú. Al llegar rápidamente al lugar, los efectivos de la comisaría octava encontraron a un individuo, con un extenso prontuario delictivo, acompañado por una joven y manipulando una motocicleta a la que le faltaban varios plásticos.

 

Este sujeto, conocido por su actividad delictiva en los barrios del sur de la ciudad, debía estar cumpliendo arresto domiciliario en el Barrio Guevara, lo que evidenció un claro incumplimiento de la medida dispuesta por la Justicia. Tras realizar una inspección minuciosa, se verificó que la motocicleta en cuestión coincidía con la que había sido robada horas antes, en la madrugada, en la intersección de las calles Tropas y Cura Gordillo.

Detenido en Gualeguaych&uacute;
Detenido en Gualeguaychú

La Fiscalía en turno dispuso el traslado del detenido a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, mientras que se ordenó el secuestro formal de la motocicleta. El vehículo será entregado a su legítimo propietario una vez cumplidos los trámites correspondientes.

Temas:

Gualeguaychú arresto domiciliario
