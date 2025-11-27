Robaron dos cajas fuertes con documentación en una sede de Camioneros

Dos cajas fuertes con documentación sensible fueron sustraídas de una mutual del gremio en La Plata. La policía investiga el acceso interno y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Delincuentes robaron dos cajas fuertes de una mutual perteneciente al gremio de Camioneros en La Plata. El episodio tuvo lugar alrededor de las 6:30 del martes en las instalaciones de la Asociación de Ayuda Mutua de Choferes Camioneros Obreros y Empleados del Transporte de Cargas, ubicadas en la calle 40 entre 4 y 5, aunque la situación trascendió recién este miércoles cuando el encargado llegó a cumplir sus tareas y advirtió el faltante.
Según precisó el denunciante, de 56 años, al ingresar notó que la alarma de seguridad se encontraba dañada y que en una de las oficinas faltaban dos cajas fuertes: una de hierro y otra portátil, ambas utilizadas para resguardar documentación relevante.
Las cajas fuertes contenían documentación
De acuerdo con la información policial, las cajas fuertes contenían pagarés, chequeras y acuerdos ministeriales, aunque no se confirmó la existencia de dinero entre los elementos sustraídos. La ausencia de violencia en los accesos llamó la atención de los investigadores, ya que no se encontraron puertas forzadas ni roturas visibles.
Este detalle abrió la hipótesis de que el robo podría haber sido cometido por alguna persona con acceso habitual al edificio o con conocimiento de su funcionamiento interno.
Siete personas tenían llave de acceso
El encargado informó a los efectivos que siete trabajadores de la mutual poseen llaves del lugar, por lo que la policía bonaerense inició una serie de entrevistas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer movimientos sospechosos o identificar a posibles responsables.
Personal policial realizó peritajes en el interior del edificio, mientras se intenta determinar el recorrido de las cajas fuertes y si los delincuentes contaron con apoyo externo. Al no existir señales de violencia, los investigadores también analizan si alguien pudo haber desactivado la alarma o si el sistema falló antes del ingreso de los autores. (NA)