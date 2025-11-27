Gozaba de prisión domiciliaria y robó a mano armada en heladería de Paraná

Un hombre con arresto domiciliario y su cómplice asaltaron una heladería a punta de pistola y se llevaron entre 50 y 60 mil pesos. Las cámaras los identificaron y uno fue detenido.
Un hombre que debía cumplir prisión domiciliaria fue detenido luego de ser reconocido como el autor del robo a mano armada perpetrado en la noche de miércoles en una heladería ubicada en la intersección de calles Montiel y Los Paraísos, de Paraná. Según informaron fuentes policiales, el delincuente se trasladaba en moto junto a un cómplice cuando irrumpió en el local, exhibieron un arma de fuego y exigieron el dinero la recaudación que era entre 50.000 pesos y 60.000 pesos.
Las cámaras del 911 permitieron seguir el trayecto de los sospechosos y detectar que ingresaron a la zona de Villa Huesito. Aunque durante la búsqueda inicial no pudieron ubicarlos, los efectivos secuestraron la moto que los asaltantes habían abandonado tras la fuga.
El control policial confirmó que no estaba en su casa
Comisaría Primera realizó el control habitual en la vivienda donde el imputado debía permanecer cumpliendo su prisión domiciliaria. Al constatar que no se encontraba en el lugar, los efectivos comunicaron de inmediato la violación del régimen a la Fiscalía.
Minutos más tarde, el propietario del domicilio entregó voluntariamente prendas de vestir que atribuía al acusado. Dijo que habían sido utilizadas durante el robo ocurrido horas antes. Los elementos fueron secuestrados y enviados para su cotejo.
Las prendas coincidieron con las filmaciones del asalto
El personal de Comisaría Decimosexta aportó las cámaras de seguridad del robo cometido contra la heladería. Al comparar las imágenes del autor con la ropa incautada, los investigadores confirmaron que coincidían plenamente con la vestimenta del delincuente que ingresó al local armado y con el rostro parcialmente cubierto.
El sujeto amenazó a los empleados, sustrajo el dinero en efectivo disponible y escapó junto a su cómplice en la motocicleta.
Con los elementos reunidos, se montó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al acusado en calle Florencio Sánchez. Allí fue demorado e identificado. La Fiscalía dispuso su inmediata detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado.