 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Hallaron a un hombre sin vida en un descampado en Córdoba: tenía heridas en la cabeza y las piernas

El cuerpo fue encontrado por vecinos en un terreno baldío de barrio Nuevo Argüello, en Córdoba. Presentaba un corte en el cuero cabelludo, sangrado y laceraciones en ambas piernas.

27 de Noviembre de 2025
Hallaron a un hombre sin vida en un descampado en Córdoba
Hallaron a un hombre sin vida en un descampado en Córdoba

El cuerpo fue encontrado por vecinos en un terreno baldío de barrio Nuevo Argüello, en Córdoba. Presentaba un corte en el cuero cabelludo, sangrado y laceraciones en ambas piernas.

El barrio Nuevo Argüello, en la ciudad de Córdoba, se vio conmocionado tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en un descampado. El descubrimiento fue realizado por vecinos que, al advertir la presencia de la víctima en un terreno ubicado sobre calle Domingo Marimón, dieron aviso inmediato a la Policía.

 

Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron que se trataba de un hombre, aparentemente mayor de edad, que se encontraba en posición de cúbito dorsal, sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición.

 

El cuerpo presentaba un corte en el cuero cabelludo, además de sangrado y laceraciones en ambas piernas, por lo que se aguarda el resultado de las pericias para determinar si estas lesiones fueron causadas antes o después del fallecimiento.

 

Un servicio de emergencias médicas se hizo presente y confirmó el deceso. El área fue de inmediato preservada para permitir el trabajo de los peritos, quienes relevan la escena en busca de indicios.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y trabaja para establecer la identidad del hombre, así como las causas de la muerte y la posible intervención de terceros. (EL liberal)

Temas:

Córdoba Hombre descampado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso