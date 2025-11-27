Hallaron a un hombre sin vida en un descampado en Córdoba: tenía heridas en la cabeza y las piernas

El cuerpo fue encontrado por vecinos en un terreno baldío de barrio Nuevo Argüello, en Córdoba. Presentaba un corte en el cuero cabelludo, sangrado y laceraciones en ambas piernas.
El barrio Nuevo Argüello, en la ciudad de Córdoba, se vio conmocionado tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en un descampado. El descubrimiento fue realizado por vecinos que, al advertir la presencia de la víctima en un terreno ubicado sobre calle Domingo Marimón, dieron aviso inmediato a la Policía.
Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron que se trataba de un hombre, aparentemente mayor de edad, que se encontraba en posición de cúbito dorsal, sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición.
El cuerpo presentaba un corte en el cuero cabelludo, además de sangrado y laceraciones en ambas piernas, por lo que se aguarda el resultado de las pericias para determinar si estas lesiones fueron causadas antes o después del fallecimiento.
Un servicio de emergencias médicas se hizo presente y confirmó el deceso. El área fue de inmediato preservada para permitir el trabajo de los peritos, quienes relevan la escena en busca de indicios.
La Justicia investiga las circunstancias del hecho y trabaja para establecer la identidad del hombre, así como las causas de la muerte y la posible intervención de terceros. (EL liberal)