Acuchillaron a veterinario en violento asalto: tenían un dato erróneo sobre la existencia de dólares

Tres delincuentes sorprendieron a la familia del veterinario mientras dormían. En la vivienda también estaba su madre, una hermana y el cuñado. Robaron dinero. Antes de escapar, los asaltantes habrían deslizado que tuvieron un dato erróneo sobre existencia de dinero.
Tres delincuentes asaltaron a una familia en la localidad correntina de General Alvear y después de amedrentar a sus víctimas, a una de las cuales acuchillaron, decidieron escapar con una suma de dinero, teléfonos celulares y un arma de fuego. La víctima, que ejerce como médico veterinario y comerciante, recibió dos heridas cortantes en uno de sus brazos.
El violento atraco se produjo miércoles, alrededor de las 3, en un inmueble de calle Francisco Sussini y la esquina con Cabo Boutrón.
Los asaltantes barretearon una puerta, caminaron hasta la planta alta y atacaron en primer momento a Román Obregón. El damnificado despertó de manera abrupta mientras alumbraban sobre su rostro con una linterna y, al tratar de levantarse, fue lesionado de dos cortes en el brazo izquierdo, además de sufrir golpes en la cabeza y la espalda hasta quedar completamente reducido.
Su madre, una mujer de avanzada edad "con serios problemas de movilidad, salió al escuchar los ruidos y vio cómo arrastraban y golpeaban a su hijo", precisó el sitio periodístico.
Los delincuentes "la tomaron del cabello y la llevaron a su dormitorio, donde comenzaron a revolver todo el lugar en busca de dólares, según repetían mientras amenazaban con matar a Román si no encontraban dinero".
En la búsqueda de valores vaciaron cajones, los asaltantes cortaron colchones e incluso tiraron una biblia en el piso. "La familia insistió en que son personas trabajadoras, sin grandes ahorros".
La hermana de Román y su esposo también fueron reducidos cuando salieron de otra de las habitaciones de la casa. La mujer cedió dinero de la recaudación de un kiosco inaugurado hace pocos días.
En definitiva, los ladrones sustrajeron alrededor de 200 mil pesos, cinco teléfonos celulares y un revólver.
Las cuatro víctimas quedaron maniatadas con precintos, encerradas en una pieza hasta que la banda escapó. Antes de escapar, uno de ellos habría dicho que "nos equivocamos, acá no hay plata".
Personal de la comisaría local inició la pesquisa en torno al delito de robo calificado en poblado y en banda. (fuente Anly Producciones)