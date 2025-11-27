 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

Paseaba por un parque y le tiraron una piedra en la cabeza

27 de Noviembre de 2025
El Parque Unzué de Gualeguaychú
El Parque Unzué de Gualeguaychú

Una mujer de 46 años que paseaba por el Parque Unzué en Gualeguaychú fue sorprendida por un hombre que le tiró una piedra que le golpeó en la cabeza. El sujeto quedó detenido.

En horas del mediodía de este miércoles, personal policial de Comisaría Quinta de Gualeguaychú, se hizo presente en Parque Unzué, en la zona de camino Los Espinillos y Las Américas, tras ser alertado por un hecho de violencia.

 

En el lugar, los funcionarios entrevistaron a una mujer de 46 años, quien manifestó que mientras caminaba por el sector fue sorprendida por un hombre que le arrojó una piedra, impactando la misma en su cabeza. La víctima expresó desconocer la identidad del agresor.

De inmediato, el personal actuante realizó un rastrillaje por la zona, logrando la detención del presunto autor, tratándose de un ciudadano de 45 años, en situación de calle.

 

El individuo fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.

Temas:

parque Unzué piedra mujer Agresión Detenido
