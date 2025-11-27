Halló a su pareja con dos mujeres grabando contenido sexual y recibió una brutal golpiza

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Santiago del Estero

Una joven denunció que fue atacada a golpes por su pareja al encontrarlo con dos mujeres desnudas grabando contenido sexual. Recibió “patadas en la cabeza y espalda”.  

27 de Noviembre de 2025
Una joven de Santiago del Estero denunció que fue víctima de una violenta agresión durante la madrugada del miércoles, luego de acudir a la vivienda de su novio con la intención de reconciliarse. Según relató en sede policial, alrededor de la 1 de la madrugada llegó al domicilio ubicado en la Manzana 3 de Villa del Carmen junto a una amiga, momento en que descubrió una escena inesperada.

 

La víctima, identificada en la denuncia como María (nombre ficticio), explicó que mantenía desde hace cuatro años una relación conflictiva con el acusado, identificado como Pablo V., de 40 años, con “idas y vueltas” permanentes.

 

El momento del ataque

De acuerdo a su testimonio, cuando ingresó al comedor de la vivienda encontró un colchón tirado en el suelo y a dos mujeres desnudas grabando contenido sexual. Una de ellas era Nicol C., la joven con la que —según afirmó— había sorprendido a su pareja el martes por la tarde, cuando también se produjo una discusión.

 

Según la denuncia, Pablo V. se encontraba en el baño en el momento del hallazgo. María relató que, al ir a pedirle explicaciones por la situación, él reaccionó con violencia y comenzó a propinarle golpes de puño y “patadas en la cabeza, espalda y piernas”.

Con ayuda de la amiga que la acompañaba, la víctima logró salir de la vivienda y presentarse en la guardia de la Comisaría 19 de la Mujer y la Familia, donde llegó pasadas las 2 de la madrugada con lesiones visibles.

 

El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Diego Cortez, dispuso el envío de la denuncia a sede judicial y ordenó que la joven fuera examinada por el médico de Sanidad. El profesional determinó que presentaba heridas curables en siete días.

 

La causa continúa en investigación bajo los protocolos de violencia de género. (Con información de El Liberal)

