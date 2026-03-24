Prendió fuego su moto al resistirse a un control policial sobre Ruta 18

Un hombre fue detenido tras protagonizar un violento episodio durante la tarde de este martes feriado en un control vehicular en Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 217, en inmediaciones del Puente Arroyo Grande (departamento San Salvador).

El hecho ocurrió cuando personal policial interceptó un motovehículo para verificar la documentación obligatoria para circular. Según se informó, el conductor manifestó no contar con la documentación correspondiente y comenzó a mostrar una actitud hostil hacia los efectivos, negándose a ser controlado.

En ese contexto, se dirigió hacia su moto con la aparente intención de buscar los papeles, pero en una maniobra inesperada desconectó la manguera de combustible. De manera sorpresiva, el hombre utilizó un encendedor y prendió fuego el motovehículo, generando un incendio que rápidamente se expandió sobre el rodado.

Detenido en San Salvador (foto Policía de Entre Ríos)

Los efectivos intentaron sofocar las llamas con matafuegos de los móviles policiales, aunque la moto resultó con daños totales producto del incendio.

Tras el episodio, el individuo continuó con una conducta agresiva e intentó darse a la fuga, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar.

La Fiscalía en turno dispuso su detención por el delito de Resistencia a la autoridad, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal que realizaba controles en la zona, en el marco de operativos de prevención y seguridad vial.

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