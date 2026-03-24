Decomisaron gran cantidad de pescados en un control sobre la ruta 12

El procedimiento se realizó en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 12, en la zona de Holt Ibicuy. Se labró un acta de infracción y se secuestró la carga.
Un importante decomiso de pescados se realizó en un control vehicular en la intersección de la Ruta Nacional N°12 y el acceso a la Ruta Provincial N°45, en la zona de Holt Ibicuy, en el marco de un operativo conjunto entre personal policial y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron que un hombre transportaba una importante cantidad de ejemplares de distintas especies sin contar con el permiso correspondiente y, además, con piezas fuera de la medida reglamentaria, en infracción a la Ley de Pesca vigente.
Se labró el acta correspondiente y ante la irregularidad constatada, se dispuso el decomiso total de la carga.
Detalle de las especies incautadas
Según se informó a Elonce, entre las especies secuestradas había una raya, dos surubíes, un mandubí, 60 bagres, seis sábalos, 23 bogas, 23 tarariras y 44 palometas.
Las autoridades remarcaron que este tipo de controles busca preservar los recursos ictícolas y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, especialmente en zonas donde la actividad pesquera es frecuente.