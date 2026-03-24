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Motociclista quiso evadir un control y chocó a un policía en Paraná

El conductor de una motocicleta intentó evadir un control policial, embistió a un efectivo y fue detenido. No tenía licencia, seguro ni documentación del rodado.

24 de Marzo de 2026
Motociclista quiso evadir el control en Avenida Ramírez y Pringles
Motociclista quiso evadir el control en Avenida Ramírez y Pringles

El conductor de una motocicleta intentó evadir un control policial, embistió a un efectivo y fue detenido. No tenía licencia, seguro ni documentación del rodado.

Durante la madrugada de este martes feriado, detuvieron a dos personas por distintos hechos. En uno de ellos, un motociclista chocó un policía por evadir un control.

 

En la intersección de avenida Ramírez y Pringles, donde personal policial realizaba un operativo de identificación vehicular, el conductor de una motocicleta intentó evadir el control, pero durante la maniobra colisionó contra la pierna derecha de un efectivo policial.

 

Tras ser reducido, se constató que el motociclista no contaba con licencia de conducir, tarjeta verde ni seguro obligatorio. Ante esta situación, el fiscal interviniente dispuso la detención del conductor y el secuestro del rodado. El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Robo frustrado

En otro procedimiento, efectivos que realizaban una recorrida preventiva en la intersección de calles Sudamérica y Don Bosco observaron a un hombre que intentaba forzar la puerta trasera de una camioneta Renault Kangoo estacionada en la vía pública.

 

Ante la situación, los uniformados intervinieron de inmediato y lograron demorar al sospechoso, evitando que se concretara el robo. El fiscal en turno fue informado y ordenó la detención del individuo, quien también fue alojado en la Alcaidía de Tribunales.

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