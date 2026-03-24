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Dos hombres fueron detenidos tras robar ruedas de un depósito municipal en Paraná

El procedimiento se concretó durante un control en la zona de avenida Almafuerte, donde dos hombres fueron interceptados con neumáticos en su poder; tras verificar cámaras de seguridad, confirmaron que habían salido del predio con los elementos.

24 de Marzo de 2026
Elementos robados corralón municipal.
Elementos robados corralón municipal.

El procedimiento se concretó durante un control en la zona de avenida Almafuerte, donde dos hombres fueron interceptados con neumáticos en su poder; tras verificar cámaras de seguridad, confirmaron que habían salido del predio con los elementos.

Dos hombres fueron detenidos en Paraná tras ser sorprendidos con ruedas que habían sido sustraídas de un depósito municipal, en un procedimiento que se originó durante tareas de prevención en la vía pública.

 

El hecho se registró en la intersección de avenida Almafuerte y cortada 1519, donde el personal policial identificó a los sospechosos mientras trasladaban los elementos, lo que despertó sospechas sobre su procedencia.

 

 

Versiones contradictorias y verificación

 

Al ser consultados, los individuos brindaron distintas explicaciones sobre el origen de las ruedas. En un primer momento, indicaron que las habían encontrado en la vía pública, aunque luego uno de ellos cambió su relato y aseguró que estaban frente al predio de tránsito municipal.

 

Ante estas inconsistencias, se avanzó con la verificación correspondiente y se dio intervención a las autoridades para esclarecer la situación.

 

Detenidos por robar en el corral&oacute;n municipal.
Detenidos por robar en el corralón municipal.

 

Las cámaras confirmaron el robo

 

A partir de la revisión de las cámaras de seguridad, se logró determinar que ambos habían salido del depósito municipal con las ruedas, lo que permitió confirmar el ilícito.

 

El predio en cuestión corresponde al Depósito de Vehículos de la Dirección de Tránsito, ubicado en barrio Nuevo Illia, desde donde habrían sido retirados los elementos sin autorización.

 

 

Con estos elementos, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención de los dos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Temas:

Paraná depósito municipal Robo ruedas
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