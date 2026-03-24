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Policiales Tras una persecución

Detienen a un hombre en Concordia por tenencia de droga y pedido de captura internacional

El procedimiento se realizó durante un operativo en barrio Belgrano Sur, donde el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial; al ser identificado, confirmaron que tenía una alerta roja vigente.

24 de Marzo de 2026
Secuestro de droga en Concordia.
Secuestro de droga en Concordia.

El procedimiento se realizó durante un operativo en barrio Belgrano Sur, donde el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial; al ser identificado, confirmaron que tenía una alerta roja vigente.

Un joven fue detenido en Concordia durante un operativo policial en la zona de barrio Belgrano Sur, luego de intentar escapar y ser alcanzado tras una breve persecución. Al ser identificado, se constató que tenía un pedido de captura internacional vigente.

 

El hecho ocurrió en la noche del lunes 23 de marzo, en inmediaciones de calles Tucumán y las vías férreas, en el marco de un despliegue de control que se desarrollaba en ese sector de la ciudad.

 

 

Intentó escapar y fue interceptado

 

Según se informó, el joven advirtió la presencia policial y decidió huir por la zona de las vías, descartando distintos elementos durante la fuga. La persecución continuó hacia un área de bañados y vegetación cercana al arroyo Manzores.

 

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros, tras un operativo cerrojo en el lugar. Una vez reducido, procedieron a su identificación y verificación de datos.

 

Detenido en Concordia.
Detenido en Concordia.

 

Tenía pedido de captura internacional

 

Al constatar su identidad, se confirmó que el detenido tenía un pedido de captura internacional vigente con alerta roja, emitido por INTERPOL en el marco de una causa vinculada a delitos relacionados con armas y estupefacientes.

 

Este dato agravó la situación del joven, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en las actuaciones correspondientes.

 

 

Elementos secuestrados

 

Durante el procedimiento en Concordia, se secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo en moneda argentina y extranjera, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la comercialización.

 

También se hallaron cartuchos de diferentes calibres, lo que será incorporado a la investigación en curso para determinar el alcance de la actividad.

 

El caso quedó en manos de la fiscalía interviniente, que definirá las próximas medidas en relación al detenido y los elementos incautados.

Temas:

Detenido Concordia droga Pedido de captura
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