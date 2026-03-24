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Policiales Sanción disciplinaria

Video: policías de Tucumán fueron duramente sancionados por jugar al fútbol durante su guardia

El episodio ocurrió durante la madrugada en una zona céntrica y quedó registrado por cámaras de seguridad; tras la viralización de las imágenes, las autoridades iniciaron un sumario y aplicaron una suspensión a los efectivos involucrados.

24 de Marzo de 2026
Policía de Tucumán.
Policía de Tucumán.

El episodio ocurrió durante la madrugada en una zona céntrica y quedó registrado por cámaras de seguridad; tras la viralización de las imágenes, las autoridades iniciaron un sumario y aplicaron una suspensión a los efectivos involucrados.

Un hecho ocurrido en Tucumán generó repercusión en las últimas horas luego de que se conociera la sanción a tres policías que fueron captados jugando al fútbol mientras se encontraban en servicio.

 

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 18 de marzo, en inmediaciones de la Casa Histórica, uno de los puntos más emblemáticos de la provincia, y rápidamente tomó notoriedad tras la difusión de las imágenes en redes sociales.

 

 

El video que generó polémica

 

Las cámaras de seguridad registraron a los efectivos uniformados participando de un partido improvisado en la vía pública, junto a otra persona, cerca de las 4 de la mañana y en medio de una jornada lluviosa.

 

El material comenzó a circular durante el fin de semana y despertó distintas reacciones entre los usuarios: mientras algunos lo tomaron con humor, otros cuestionaron la conducta de los agentes por tratarse de un momento en el que debían cumplir funciones de seguridad.

 

La situación expuso un comportamiento que, según consideraron las autoridades, no se ajusta a las responsabilidades del servicio policial en Tucumán.

 

 

Sanción y sumario administrativo

 

Tras la viralización del video, se dispuso la aplicación de medidas disciplinarias. Los policías recibieron una sanción de 30 días y, además, se inició un sumario administrativo para evaluar su accionar.

 

El objetivo del proceso es determinar posibles responsabilidades y establecer si existieron otras irregularidades vinculadas al desempeño durante el horario de trabajo.

 

 

Además, se informó que también fue citada a declarar la persona que registró y difundió las imágenes, como parte de la investigación en curso.

Temas:

Tucumán policías sanción Fútbol
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