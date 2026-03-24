Video: lo interceptaron a plena tarde, le robaron millones y le usaron sus tarjetas para comer

Un hombre fue víctima de un violento asalto protagonizado por dos hombres, que lo interceptaron cuando circulaba en moto junto a su pareja y, bajo amenaza de arma de fuego, le sustrajeron una importante suma de dinero, además de pertenencias personales y tarjetas.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, en una franja horaria de gran circulación debido a la salida de establecimientos educativos de la zona.

Un robo a plena luz del día

De acuerdo al relato de la víctima, dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron en la vía pública y lo obligaron a detenerse. Uno de ellos exhibió un arma de fuego y lo amenazó para que entregara todo lo que llevaba.

En ese contexto, el hombre accedió a entregar el dinero —cerca de $12 millones correspondientes a una recaudación— junto con su celular, documentación, llaves y tarjetas bancarias. Durante el episodio, su pareja descendió del vehículo y sufrió algunas lesiones.

El asalto se desarrolló en pocos minutos y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que ahora forma parte de la investigación.

Tres de Febrero 🛑 Motochorros emboscaron a un cobrador, efectuaron disparos al aire y le robaron $12 millones. La víctima, que iba con su pareja, entregó todo por miedo. Horas después, usaron sus tarjetas y gastaron cerca de $1 millón en comercios. Investiga la Justicia. pic.twitter.com/AXksBTvUVR — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 23, 2026

Disparos y huida

Antes de escapar, uno de los atacantes efectuó disparos al aire, lo que generó mayor tensión en el lugar. Luego, ambos huyeron con la motocicleta de la víctima y el resto de los elementos sustraídos.

La modalidad del hecho responde a un accionar reiterado, que suelen aprovechar momentos de distracción o circulación intensa para concretar este tipo de delitos.

Usaron las tarjetas tras el robo

Después del asalto, la situación se agravó cuando los delincuentes comenzaron a utilizar las tarjetas sustraídas para realizar compras.

Según denunció el damnificado, los autores del hecho efectuaron gastos por cerca de un millón de pesos antes de que pudiera bloquear los plásticos. Parte de ese dinero fue destinado a consumos en locales de comida rápida, mientras que el resto se utilizó en supermercados.

La víctima explicó que tuvo dificultades para comunicarse con las entidades bancarias, lo que permitió que las operaciones continuaran durante varias horas. La causa quedó en manos de la Policía Bonaerense, que analiza las imágenes captadas por cámaras de seguridad y otros elementos reunidos para avanzar en la identificación de los responsables.