Robaron $30 millones de una caja fuerte en empresa santafesina tras cortar la energía

El fin de semana, ladrones robaron en Rafa SA, una firma industrial de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez. Los delincuentes ingresaron en la casa central de la firma. No descartan aporte de entregador.
Robaron $30 millones de empresa santafesina. Rafa SA, una empresa de montajes industriales ubicada en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, fue blanco de un robo. El modus operandi de los autores contó con un importante grado de logística, puesto que el flujo de energía fue interrumpido el fin de semana, por lo que las cámaras de seguridad y la alarma no funcionaban.
Al mediodía de este lunes, un cerrajero se presentó en Pomilio al 103, a escasos metros de la ruta 11, para arreglar la puerta principal de Rafa. En el lugar, los responsables de la firma dedicada a proyectos, fabricación y montaje de plantas industriales no hicieron declaraciones a la prensa.
El robo se conoció este lunes a las 7.30 en la sede de la empresa, en jurisdicción de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Según el reporte policial, el personal que llegó al lugar advirtió que los ingresos habían sido forzados.
Según trascendió de las mismas fuentes policiales, los responsables de la firma confirmaron que el botín asciende a una cifra cercana a los 30 millones de pesos en efectivo. Además, denunciaron la falta de cheques en blanco, documentación interna y otros elementos que están en proceso de verificación por parte de los peritos.
Debido a la precisión del golpe y a la desactivación de los dispositivos, los investigadores no descartan la presencia de un “entregador” que haya aportado datos clave sobre la ubicación del dinero y el funcionamiento del sistema de monitoreo.
Una vez dentro, los ladrones se dirigieron directamente al sector de administración para violentar la caja fuerte y retirar el contenido.
Rafa SA es una compañía especializada en ingeniería de proyectos, fabricación y montaje de plantas industriales. Su actividad principal se centra en los sectores de energía, petróleo y gas, y brinda servicios de mantenimiento y reformas en el cordón industrial.
La empresa cuenta con talleres en Capitán Bermúdez y Ricardone, donde elaboran estructuras metálicas y cañerías bajo normas internacionales de seguridad técnica.