Impactante accidente de camión cargado de soja: cayó al río y quedó sumergido

Un camión con chasis y acoplado cargado con soja protagonizó un accidente al volcar y caer al río Carcarañá en Santa Fe, dejando al conductor herido y bajo atención médica.
Un camión con chasis y acoplado cargado con soja protagonizó un impactante accidente al volcar y caer al río Carcarañá en el kilómetro 29 de la autopista Brigadier Estanislao López, en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, y el conductor fue rescatado con vida y trasladado a un hospital. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 9ª de Timbúes (Unidad Regional XVII), la víctima fue identificada como Matías I., oriundo de Pilar (Santa Fe), quien sufrió lesiones tras el siniestro.
Rescate y atención médica inmediata
De acuerdo al parte oficial, personal de emergencias fue comisionado al lugar tras el alerta por un camión que había caído al río. Al arribar, ya trabajaban en la zona equipos de Protección Civil, la Guardia Urbana Comunal (GUC) y bomberos voluntarios de Pueblo Andino. El camionero fue rescatado por los equipos de emergencia y trasladado en una ambulancia del SAMCO de Andino hacia el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, según informó Redboing.
El diagnóstico inicial indicó traumatismo de tórax cerrado y escoriaciones en la cadera derecha, producto del violento impacto. El vehículo involucrado es un Ford Cargo 1722, que por causas que aún se investigan perdió el control, volcó y terminó cayendo al cauce del río, donde permanece completamente sumergido.
Impacto vial y operativo en el lugar
El accidente ocurrió sobre el puente que cruza el río Carcarañá, un tramo clave de la autopista, lo que generó preocupación por la seguridad vial y la circulación en la zona. En el lugar trabajaron distintos organismos bajo la coordinación de las autoridades provinciales, mientras se desplegó un operativo para asistir al conductor y evaluar la situación del vehículo y la carga.
Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes, mientras se espera avanzar con las tareas para remover el camión y su carga, que permanecen en el fondo del río Carcarañá. Se prevé que la operación requiera equipos especializados dada la magnitud del accidente y la profundidad del cauce donde se encuentra el vehículo.