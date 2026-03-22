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Detuvieron a motociclista que pretendió evadir un control policial en Paraná

Fuentes policiales comunicaron que un efectivo, para evitar una posible colisión, se apartó del camino. A pesar de esta situación, el mismo vehículo fue localizado momentos después en calle Bravard, donde se logró demorarlo.

22 de Marzo de 2026
La moto secuestrada en Paraná
La moto secuestrada en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Fuentes policiales comunicaron que un efectivo, para evitar una posible colisión, se apartó del camino. A pesar de esta situación, el mismo vehículo fue localizado momentos después en calle Bravard, donde se logró demorarlo.

Detuvieron a un motociclista que, al notar la presencia policial en un operativo de seguridad y prevención, realizó maniobras evasivas de riesgo, poniendo en peligro la integridad de los funcionarios.

 

El control de identificación de vehículos se desarrolló en la intersección de calles Bravard y Soler, en Paraná.

Detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales comunicaron que un efectivo, para evitar una posible colisión, se apartó del camino. A pesar de esta situación, el mismo vehículo fue localizado momentos después en calle Bravard, donde se logró demorarlo.

 

El fiscal interviniente fue informado de los hechos y dispuso la retención de la motocicleta, y que el individuo sea alojado en la Alcaidía de Tribunales.

 

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