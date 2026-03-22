Detuvieron a motociclista que pretendió evadir un control policial en Paraná

Detuvieron a un motociclista que, al notar la presencia policial en un operativo de seguridad y prevención, realizó maniobras evasivas de riesgo, poniendo en peligro la integridad de los funcionarios.

El control de identificación de vehículos se desarrolló en la intersección de calles Bravard y Soler, en Paraná.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales comunicaron que un efectivo, para evitar una posible colisión, se apartó del camino. A pesar de esta situación, el mismo vehículo fue localizado momentos después en calle Bravard, donde se logró demorarlo.

El fiscal interviniente fue informado de los hechos y dispuso la retención de la motocicleta, y que el individuo sea alojado en la Alcaidía de Tribunales.

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