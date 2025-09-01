Delincuentes robaron bebidas, dinero y redujeron a empleada en supermercado

Un violento robo ocurrió en un supermercado ubicado en inmediaciones de calle Tucumán al 1100, en la ciudad de Colón. Según informaron fuentes policiales, dos hombres ingresaron al local, sustrajeron bebidas de la heladera y luego redujeron a la empleada, a quien uno de ellos sujetó y le tapó la boca mientras se apropiaban de dinero de la caja registradora.

Tras cometer el hecho, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar. La víctima, una mujer mayor de edad, radicó la denuncia, lo que permitió a personal de la Jefatura Departamental Colón iniciar una investigación inmediata.

Delincuentes robaron bebidas, dinero y redujeron a empleada de supermercado

Allanamientos y resultados positivos

Durante la noche del domingo, se llevaron a cabo allanamientos y requisas domiciliarias en distintas viviendas de la ciudad. Los operativos arrojaron resultados positivos: se secuestraron prendas de vestir utilizadas en el robo, la suma de dinero sustraída, la bebida denunciada y además una garrafa de 10 kilos que estaría vinculada a otra causa en trámite.

Asimismo, la Policía procedió a la detención de los dos sospechosos, quienes fueron trasladados y alojados en sede policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

Conforme a las directivas de la Unidad Fiscal, cinco personas fueron trasladadas desde los domicilios allanados hasta la dependencia policial para su correcta identificación. La causa continúa en curso, bajo seguimiento judicial.

