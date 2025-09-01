 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Federación

Se incendió un automóvil abandonado en el predio de una sala de primeros auxilios

Ocurrió durante la madrugada en el ex emplazamiento municipal. El vehículo siniestrado llevaba allí cerca de nueve meses, según indicó una testigo.

1 de Septiembre de 2025
Incendio de auto abandonado en Federación
Incendio de auto abandonado en Federación Foto: Jefatura de Policía de Entre Ríos

Se incendió un automóvil abandonado. Un incendio llamó la atención en el interior del predio perteneciente a la sala de primeros auxilios del ex emplazamiento municipal de Federación. A las 00:50 de este lunes, personal de la Comisaría Segunda constató que un vehículo se quemó por completo.

 

Ante esta situación se “autorizó a cortar candado” para poder acceder al lugar. El procedimiento permitió que el personal policial pudiera ingresar para iniciar las tareas de contención del fuego.

 

Acudieron los bomberos, quienes sofocaron las llamas que, sin embargo ya habían causado daños irreversibles al automóvil.

 

Un Renault Megane reducido a chatarra

Tras apagar el fuego, se pudo determinar que el auto afectado era un Renault Megane que sufrió una pérdida total como consecuencia del incendio. No hubo personas heridas ni daños estructurales.

 

Se hizo presente una señora que afirmó que el vehículo es de su pareja. Según su declaración, el hombre lo habría dejado en ese predio “hace aproximadamente nueve meses" ya que no funcionaba.

 

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido confirmadas.

Temas:

Incendio Federación bomberos Fuego policía Renault
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso