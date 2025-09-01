Se incendió un automóvil abandonado en el predio de una sala de primeros auxilios

Se incendió un automóvil abandonado. Un incendio llamó la atención en el interior del predio perteneciente a la sala de primeros auxilios del ex emplazamiento municipal de Federación. A las 00:50 de este lunes, personal de la Comisaría Segunda constató que un vehículo se quemó por completo.
Ante esta situación se “autorizó a cortar candado” para poder acceder al lugar. El procedimiento permitió que el personal policial pudiera ingresar para iniciar las tareas de contención del fuego.
Acudieron los bomberos, quienes sofocaron las llamas que, sin embargo ya habían causado daños irreversibles al automóvil.
Un Renault Megane reducido a chatarra
Tras apagar el fuego, se pudo determinar que el auto afectado era un Renault Megane que sufrió una pérdida total como consecuencia del incendio. No hubo personas heridas ni daños estructurales.
Se hizo presente una señora que afirmó que el vehículo es de su pareja. Según su declaración, el hombre lo habría dejado en ese predio “hace aproximadamente nueve meses" ya que no funcionaba.
Hasta el momento, las causas del incendio no han sido confirmadas.