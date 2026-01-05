Nicolás Maduro arribó a los tribunales federales de Nueva York

Nicolás Maduro arribó este lunes al tribunal de Nueva York, donde en las próximas horas comparecerá ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.

El presidente de Venezuela, quien fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos, está acusado por el gobierno norteamericano de ser el presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y actividades vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Por su parte, su esposa Cilia Flores, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa misma red

Trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal en Nueva York

Las acusaciones que pesan sobre Maduro fueron formuladas en 2020 y lo señalan como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y actividades vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un "volumen abrumador" de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.

Se recordará que Maduro fue capturado el sábado en Caracas y trasladado al centro de detención de máxima seguridad en Brooklyn, donde permaneció alojado desde su arribo al país norteamericano.

En tanto, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano haya definido que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, la dirigente encabezó su primera reunión de gabinete donde invitó a EEUU a trabajar en conjunto.

Además, Trump que había dicho que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional", ahora afirmó que Rodríguez "está cooperando" aunque aclaró que su país no le ofreció nada. Por otro lado, apuntó contra Gustavo Petro y no descartó la posibilidad de un ataque a Colombia.