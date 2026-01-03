El Gobierno anunció restricciones migratorias a venezolanos vinculados a Nicolás Maduro

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que la medida fue instrumentada por la Dirección Nacional de Migraciones en coordinación con otros organismos del Estado. "Abarca a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros", detalló.

El Gobierno anunció este sábado nuevas restricciones migratorias para ingresar al país a ciudadanos venezolanos vinculados a Nicolás Maduro. La medida fue instrumentada por la Dirección Nacional de Migraciones en coordinación con otros organismos del Estado, luego de que Estados Unidos lleve a cabo una operación militar de inteligencia en Caracas que terminó con la detención y captura del mandatario de Venezuela.

"Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin", anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Minutos antes, el presidente Donald Trump brindó una conferencia de prensa desde la Casa Blanca donde contó detalles del procedimiento militar llevado a cabo en Caracas. Dejó una advertencia sobre "un segundo ataque" y se refirió al presente y futuro del país sudamericano: "Queremos paz, justicia para la gente", señaló.

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

En ese mismo sentido, amplió: "Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país".