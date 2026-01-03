Lula condenó el ataque de EE.UU. a Venezuela: “supera una línea inaceptable”

Frente al ataque estadounidense contra Venezuela, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó los hechos y convocó en la mañana de este sábado a una reunión de emergencia en Brasilia, de la cual tomarán parte ministros, algunos de los cuales ya repudiaron las acciones ordenadas por Donald Trump.

En un comunicado oficial, Lula repudió los bombardeos en suelo venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro. “Estos actos superan una línea inaceptable y representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

El mandatario brasileño, sostuvo además que “la acción recuerda los peores momentos en la interferencia de América latina y llamó a una respuesta contundente de la ONU. Lula podría conducir el encuentro con sus ministros por videoconferencia dado que que permanece de vacaciones en Río de Janeiro. De todos modos, no se descarta que viaje a Brasilia en las próximas horas, de acuerdo con fuentes del gobierno consultadas por los canales Globo News y CNN.

Antes de embarcar hacia Río, Lula había instruido a su asesor internacional, Celso Amorim, que permanezca en alerta ante el riesgo de una operación de gran escala ordenada por Washington, lo que finalmente ocurrió en esta madrugada.

Paralelamente, y de acuerdo con informaciones aún no confirmadas, el ministro de relaciones exteriores, Mauro Vieira, ya se habría conversado con su colega venezolano Iván Gil Pinto. En esa comunicación el canciller brasileño habría repudiado los ataques de aviones norteamericanos, cuestionamiento que ya fue expresado por miembros del gobierno.

Ese es el caso del titular de Salud, ministro Alexandre Padilha, para quien “nada justifica que los conflictos terminen en bombardeos. Cuando eso ocurre en un país vecino el impacto es múltiple para nuestro pueblo”.

El exministro de comunicaciones y actual diputado por el Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Pimenta, escribió en las redes sociales, “URGENTE, Venezuela sufre una agresión de los Estados Unidos con ataques que afectan a la población civil de la capital, Caracas, bajo el comando de Donald Trump”.

“El imperialismo exporta guerra y destrucción de Palestina a América Latina, el ataque merece el repudio y la condena rápidos”, agregó Pimenta, hombre de confianza de Lula, que meses atrás viajó a la Argentina en representación del mandatario.

Al contrario del gobierno y miembros del PT, desde la extrema derecha hubo expresiones de apoyo a los bombardeos estadounidenses, publicó Página12.

Entre las manifestaciones de respaldo se incluyen las de los congresistas Bia Kicis y Carlos Jordi, ambos muy próximos al expresidente Jair Bolsonaro. El ex gobernante y confeso admirador de Trump, no puede manifestarse dado que está preso en Brasilia, donde purga una condena por golpe de Estado.