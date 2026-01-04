La justicia venezolana ordenó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta

Después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos en medio de un “ataque a gran escala” realizado durante la madrugada de este sábado, la justicia venezolana informó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. “Se declara competente”, aseguró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Su toma del poder, en tanto, será de forma temporal, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eolína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, aseguró la orden.

El pronunciamiento del organismo fue leído por la magistrada Tania D’Amelio, quien añadió: ”A la luz de la situación excepcional generada por el secuestro" del presidente Maduro, “lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”.

Según establece la Constitución, en caso de “falta absoluta” del presidente después de que se juramentó y no hayan transcurrido los primeros cuatro años de su sexenio, el vicepresidente es quien debe encargarse de la presidencia.

Maduro asumió como mandatario el 10 de enero de 2024 para una tercera gestión de seis años. El tribunal procedió de “oficio a interpretar los preceptos constitucionales aplicables con el fin de aclarar y disipar cualquier incertidumbre jurídica, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional”.

La medida de protección busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial, temporal o absoluta”, añadió. En este sentido, la Constitución impone la realización de “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes” a la falta absoluta.