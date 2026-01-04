 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Presidente de Venezuela

Maduro pasó la noche en una cárcel de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció el domingo detenido en una cárcel federal de Nueva York tras una impactante incursión militar realizada por Estados Unidos en Caracas, que derivó en su captura y posterior traslado al país norteamericano.

4 de Enero de 2026
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: Archivo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo.

Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Estados Unidos

Tras su arribo a Nueva York, Maduro quedó alojado en una prisión federal d mientras se organizan las primeras audiencias del caso. El lunes deberá comparecer ante el juez del Distrito Sur, donde se formalizará la imputación y se definirán los próximos pasos procesales.

 

Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

 

El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo, informó Página 12 .

 

La causa quedó radicada en el Distrito Sur de Nueva York, un fuero clave en el juzgamiento de grandes organizaciones criminales internacionales y de figuras políticas acusadas de narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en las últimas horas la acusación formal no sellada en su contra, lo que dio inicio formal al proceso penal.

 

Temas:

Estados Unidos Nicolás Maduro
