Trump advirtió de segundo ataque a Venezuela y anunció: “vamos a administrar hasta una transición”

Donald Trump se refirió públicamente a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. “Ayer a la noche bajo mis órdenes, las fuerzas armadas tuvieron una acción extraordinaria y de manera espectacular capturaron a Nicolás Maduro”, dijo. “Vamos a administrar Venezuela hasta que una transición adecuada pueda tener lugar”, adelantó.

En conferencia de prensa expresó que “desde la Segunda Guerra Mundial no se veía algo así”, y afirmó que “Maduro y su esposa enfrentarán a la Justicia por narcoterrorismo". Agradeció a “los hombres y mujeres con condujeron este operativo”.

Aseguró que “los venezolanos fueron abrumados y rápidamente incapacitados” y que “no perdimos un solo hombre y ninguna de nuestras naves fue afectada”.

Detalló que “hubo mucha gente involucrada”. Trump y luego la Casa Blanca difundieron la primera foto de Maduro en su captura.

Trump aseguró que “el dominio de Estados Unidos en América latina no será cuestionado nunca más”, tras la operación militar que acabó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América latina no será cuestionado nunca más”, añadió.

“Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos”, declaró el mandatario para justificar el audaz ataque, publicó Página 12.

“Durante años asistimos a la destrucción de vidas de estadounidenses por el Tren de Aragua, enviado por Maduro, que vació sus prisiones y manicomios para enviarnos a sus internos a los Estados Unidos”, remarcó.

Además, estimó que “Maduro se apropió de petróleo estadounidense y ninguno de mis predecesores en la Casa Blanca hizo nada. Nos robó por la fuerza. El más grande robo de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país.” Adelantó que “mantendremos nuestro bloqueo hasta que no se acepten todas nuestras demandas. Que las demás figuras del régimen sepan que les puede pasar lo mismo que a Maduro”.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar hoy en Caracas a Maduro y su esposa se bautizó como Operación Resolución Absoluta y que fue “la culminación de meses de planificación y ensayos”. Explicó que las naves utilizadas provenían desde distintos puntos del “hemisferio occidental”.