La vicepresidenta de Venezuela dijo que “defenderán” al país y afirmó: “jamás volveremos a ser colonia”

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez reivindicó a Nicolás Maduro como el único presidente del país después de que durante la madrugada de este sábado Estados Unidos atacara Caracas y secuestrara al mandatario y a la primera dama, Cilia Flores. Además, sostuvo que están “listos para defender Venezuela” y pidió el respaldo de los países de la región. “Lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país”, advirtió.

“Hay un solo presidente de este país que se llama Nicolás Maduro Moros”, dijo Rodríguez en una conferencia de prensa que brindó desde el Palacio de Miraflores, después de encabezar una reunión de urgencia del Consejo de Defensa. Calificó el operativo que llevó adelante el ejército estadounidense como “un secuestro ilegítimo e ilegal” y pidió la inmediata liberación de Maduro y su esposa.

La vicepresidenta ratificó la decisión de mantener el diálogo diplomático para encontrar una solución pacífica. Pero aseguró: “Estamos listos para defender Venezuela”.

Por su parte, en Mar-A-Lago, el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, había mantenido una conversación telefónica con Rodríguez, que “ya había jurado”.

“Pero ella fue elegida por Maduro. Así que Marco está trabajando en eso directamente. Recién tuvo una conversación con ella y está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer de Venezuela grande otra vez”, dijo en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, Rodríguez apuntó que el accionar del gobierno de Trump “es una barbarie que violenta los mecanismos de derechos humanos internacionales” y que “configura delitos de lesa humanidad”.

“Retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando hace dos días ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva y la respuesta ha sido esta flagrante agresión que viola los artículos 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas”, dijo.

Llamado a la unidad

Al dirigirse a la población, Rodríguez llamó al pueblo venezolano a “mantenerse en calma” para enfrentar el ataque “en unión nacional y en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia”.

“En defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, salgamos unidos a defender a nuestra amada Venezuela que heredamos de Bolívar, de Miranda, de nuestros héroes y mártires -proclamó-. Un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de imperios nuevos, viejos ni en decadencia”.

El petróleo

La vicepresidenta afirmó que el pueblo venezolano “sabe lo que significan sus hidrocarburos y sus recursos”. Asimismo, señaló que el verdadero objetivo de Estados Unidos es “el cambio de régimen en Venezuela” para poder quedarse con “nuestros recursos energéticos, minerales y naturales”.

En la conferencia en Mar-A-Lago, el presidente Donald Trump admitió que la intención es que compañías petroleras estadounidenses empiecen a “hacer dinero para el país”.

“Llamamos a los pueblos de la patria grande a mantenernos en unión porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país -cerró Rodríguez-. El pueblo venezolano que es paciente sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz y de la patria”.

Conmoción externa

Durante la conferencia de prensa, Rodríguez anunció la activación de un decreto de “conmoción externa” que ya había sido firmado por Maduro y que entregó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional, publicó Página12.

Hace meses, Nicolás Maduro había evaluado declarar el “estado de conmoción exterior” ante un posible ataque de Estados Unidos. El objetivo, explicó en ese momento el mandatario, es que “toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra de Venezuela”.

Según el gobierno venezolano, mientras se declare el estado de conmoción el Poder Ejecutivo puede adoptar medidas extraordinarias, incluso si implican la limitación temporal de garantías constitucionales, aunque sin incluir el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad física o el debido proceso, derechos protegidos por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción venezolana y tratados internacionales.