Líderes de América rechazaron el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Líderes latinoamericanos rechazaron el ataque sorpresa de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido durante la madrugada del sábado, y advirtieron sobre sus consecuencias para la paz regional. La ofensiva militar derivó en la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y generó una inmediata reacción de mandatarios y referentes políticos de América Latina y del resto del mundo.

Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en la red X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro “superan una línea inaceptable”, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su par colombiano, Gustavo Petro, llamaron a preservar “la paz regional”. A varios kilómetros de distancia, Rusia y China condenaron la “agresión militar” de Estados Unidos en territorio venezolano.

Una “afrenta gravísima”

Lula calificó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro como una “afrenta gravísima” a su soberanía. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente superan una línea inaceptable” y amenazan “la preservación de la región como zona de paz”, afirmó el presidente de Brasil en X, donde también exhortó a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, a “responder de forma vigorosa” a los ataques.

Andrés Manuel López Obrador

También el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado para advertir que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían que Estados Unidos actuara como una “tiranía mundial”, y afirmó que sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo que calificó como un atentado a la soberanía venezolana. “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, señaló AMLO en su cuenta de X.

Colombia, que hace frontera con Venezuela, fue de los primeros en reaccionar tras la madrugada de explosiones en Venezuela y antes de confirmarse que se trataba de un ataque perpetrado por Estados Unidos que implicó la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Gustavo Petro indicó que su país “adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

Gabriel Boric

El mandatario saliente de Chile, Gabriel Boric , manifestó su “enérgica condena” a la intervención estadounidense, en particular “ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”. En las antípodas el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo que la detención de Maduro era “una gran noticia para la región”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado de Caracas, llamó a América latina a “cerrar filas” ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo” de su “integridad física”, aportó Díaz-Canel.

Críticas de Rusia, China y Le Pen

En Rusia el ministerio de Exteriores condenó la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. En un comunicado oficial, Rusia indicó que Washington cometió un “acto de agresión militar” contra Venezuela, lo cual es “profundamente preocupante”. En la misma línea la Cancillería de China condenó el ataque como una amenaza para “la paz y la seguridad en América latina y el Caribe” y denunció el “comportamiento hegemónico” de Estados Unidos, comunicó Página 12

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país “no reconoció al régimen de Maduro” pero “tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”. Llamativamente la líder del partido ultraderechista francés Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, calificó la acción de EE.UU. como una violación intolerable a la soberanía de los Estados, enfatizando que este principio es “inviolable y sagrado”, independientemente del régimen en cuestión.

“Renunciar a este principio hoy para Venezuela, para cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana”, escribió Le Pen, mostrándose mucho más crítica con EE.UU. que el propio presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” del fin de la “dictadura de Maduro” y reclamó una “transición pacífica”.