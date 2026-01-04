 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
León XIV pidió por "la soberanía y los derechos del pueblo venezolano"

4 de Enero de 2026
El papa León XIV pidió garantizar la soberanía y el bienestar de Venezuela
León XIV se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro e imploró por el bienestar del pueblo venezolano debe prevalecer. También reclamó garantizar la soberanía, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos.

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.

 

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

El papa León XIV pidió garantizar la soberanía y el bienestar de Venezuela-ANSA

El pontífice reclamó "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".

 

León XIV pidió a rezar por el futuro de Venezuela y pidió la intercesión de la patrona del país, la Virgen de Coromoto, y de sus dos primeros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, precisamente canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre. Clarín informó que el pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo y gran conocedor de América Latina, se ha referido en varias ocasiones y con la máxima cautela a Venezuela desde que fuera elegido en cónclave el pasado 8 de mayo.

 

Temas:

Papa León XIV Venezuela Nicolás Maduro
