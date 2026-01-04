Mundial 2026: qué posibilidades hay de que Estados Unidos sea sancionado por la FIFA

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela ha generado preocupación en el ámbito deportivo, ya que el torneo más importante del fútbol mundial se celebrará en suelo estadounidense en pocos meses. Expertos analizan si la FIFA podría intervenir, siguiendo precedentes históricos en los que el organismo suspendió a países por acciones bélicas.

El antecedente más cercano es la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, que llevó a la FIFA a suspender a la Federación Rusa de todas las competencias internacionales, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y las Eliminatorias rumbo a 2026. Este caso demuestra que el ente regulador del fútbol mundial puede actuar ante conflictos graves, aunque sus decisiones han sido dispares según el país y la situación política.

Precedentes y criterios de la FIFA

En contraste, durante el conflicto entre Israel y Palestina, la FIFA se negó a sancionar a la federación israelí pese a las solicitudes de organizaciones internacionales. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostuvo que “la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos” y se limitó a un llamado a la paz. Este precedente podría ser un indicio de la postura que adoptaría la entidad frente a Estados Unidos.

Gianni Infantino. Foto: Los Andes.

El artículo 76 del Código Disciplinario de la FIFA establece que la organización tiene competencia para sancionar “atentados graves contra los fines estatutarios de la FIFA” si las asociaciones nacionales no actúan de manera conforme al derecho. Esto abre la posibilidad de que la FIFA pudiera inhabilitar a Estados Unidos y, en consecuencia, afectar la realización del Mundial 2026.

Pese a esta facultad, las relaciones políticas y personales juegan un rol importante. El vínculo cercano entre Gianni Infantino y Donald Trump, junto con la proximidad del torneo, podría ser un factor que incline a la FIFA a optar por una postura más cauta, evitando medidas drásticas.

Escenarios posibles para el Mundial 2026

En el peor de los casos, la FIFA podría suspender a Estados Unidos de competencias internacionales, lo que implicaría riesgos legales y logísticos para la organización del Mundial 2026. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta medida es poco probable debido a los intereses económicos y diplomáticos vinculados al evento.

Foto: Los Andes.

Lo más factible, según analistas, es que la FIFA reciba presiones políticas y sociales, pero termine adoptando un enfoque similar al caso israelí: emitir llamados a la paz y mantenerse al margen de la disputa internacional, priorizando la realización del torneo y la seguridad de los jugadores y aficionados, señaló Los Andes.

Mientras tanto, la comunidad futbolística sigue de cerca la evolución del conflicto, conscientes de que cualquier escalada podría generar polémicas y debates sobre el papel de la FIFA frente a situaciones geopolíticas complejas. De todas formas, por ahora, el Mundial 2026 sigue programado para realizarse en Estados Unidos, aunque bajo la mirada crítica de organismos internacionales y fanáticos del fútbol mundial.