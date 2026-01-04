Cristina Kirchner: “El objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo”

Tras recibir el alta del Sanatorio Otamendi, donde permaneció internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, la expresidenta Cristina Kirchner se explayó en X sobre el ataque estadounidense a Venezuela.

En una publicación que difundió por redes sociales, la exmandataria aseguró que el bombardeo a Caracas y posterior secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa violan la Carta de Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional, y tienen como objetivo “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.“, señaló CFK en su cuenta de X.

En el pasado, continuó la exmandataria, “la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país".

Esa violenta política estadounidense, además, “en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados".

El reciente ataque que Estados Unidos desplegó sobre Venezuela, que representa una "violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles", planteó CFK.

Concluyó: “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’“, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional... A cara descubierta"..