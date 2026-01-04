Hermanos venezolanos en Paraná tienen posturas distintas sobre la situación en su país

La crisis política y social que atraviesa Venezuela ha generado opiniones polarizadas, incluso entre los miembros de una misma familia. Osiris e Isabel Russo, hermanos venezolanos que viven en Paraná, tienen posturas diametralmente opuestas sobre la intervención de Estados Unidos en su país natal.

Osiris Russo expresó a Elonce su rechazo a la intervención, citando la reciente postura de organismos internacionales. "La ONU y la Carta Magna acaban de pronunciarse en contra de la invasión y el bombardeo a Venezuela. O sea, que lo sostenga y lo sustente un organismo multilateral como este, con tanta historia, me parece que dice todo”. Refiriéndose a las agresiones sufridas por su país, mencionó los primeros ataques sufridos durante los años 90, con el “sabotaje a PDVSA”, y destacó que desde el inicio del proceso bolivariano, "Venezuela ha sido objeto de muchísimas agresiones por parte de Estados Unidos”.

Osiris también defendió la figura de Nicolás Maduro, asegurando que su gobierno intentó "hacer un gobierno para y desde los venezolanos," a pesar de las dificultades y la intervención extranjera. Sobre la situación actual de Maduro, declaró: "Su gobierno ha sido también objeto de mucha intervención y de mucho injerencismo. Hizo lo que pudo y hoy nos encontramos con la noticia de que fue secuestrado”.

Otro punto de vista

Por otro lado, Isabel Russo, tiene una postura diferente, aunque “cauta”. "Estamos muy alarmados por las detonaciones de madrugada, pensando en nuestra familia, en los venezolanos. Lamentablemente, este tipo de acción tiene efectos colaterales. Hasta ahora, todavía no está muy claro el panorama, no sabemos si hay víctimas, cuántas o quiénes fueron los que murieron”, declaró.

A pesar de la incertidumbre, Isabel compartió una visión positiva del futuro: "En el fondo de mi corazón estoy bastante contenta porque creo que se va a hacer justicia, algo que no pudimos lograr por los canales regulares y de manera democrática en nuestro país, porque estábamos bajo un sistema que oprime”. Para ella, el régimen de Maduro no ha sido capaz de cumplir con sus promesas, afirmando que "no están a la altura de lo que profesan" y que el país y la familia han sido "desmembrados" por el gobierno.

Isabel también insistió en la importancia de una democracia inclusiva: "Creo firmemente en la democracia, en un proceso pluralista, donde se respeten las ideas, haya debate y podamos participar”.

La llegada a Argentina

Ambos hermanos coinciden en que la situación económica de Venezuela los obligó a abandonar su país, aunque su visión sobre la crisis sigue siendo muy diferente. Isabel llegó a Argentina en 2018, buscando mejores oportunidades: "Fue una decisión bastante drástica familiarmente, por la situación económica que estábamos pasando en ese momento. Fue difícil allá y vinimos a ver si pasaba la marea”.

Sobre la situación actual de su familia en Venezuela, Isabel afirmó que, aunque están bien resguardados, no pueden manifestarse: "Mi madre y algunas familias indirectas están bien resguardados en su casa. La orden es quedarse en casa, estar cautos, porque aún ellos siguen en el poder y no podemos salir a manifestarnos”.

Por último, Isabel mostró su apoyo a la intervención de Estados Unidos. "Ha sido sabia, porque ya no nos quedaba otra. El pueblo estaba totalmente indefenso”, concluyó.