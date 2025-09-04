 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Rosario

Cartonero halló en un contenedor un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Un cartonero que revolvía un contenedor cerca del Parque Independencia de Rosario, encontró un cadáver con signos de ahorcamiento.

4 de Septiembre de 2025
Macabro hallazgo en Rosario
Macabro hallazgo en Rosario

Un contenedor de la ciudad de Rosario fue el sitio de un escabroso hallazgo cuando esta tarde de miércoles un hombre encontró un cadáver en Ocampo al 1900, a metros del Parque Independencia. Mientras el barrio no sale del asombro, se investiga cómo llegó el cadáver y no descartan autolesiones.

 

Un cartonero que se encontraba en el límite del barrio Abasto se topó con los restos del fallecido y alertó a los vecinos, que sin pensarlo llamaron al 911. Según el relato del hombre, el cuerpo tenía signos de ahorcamiento.

 

La policía constató el hecho y confirmó que se trata de un hombre con un cordón en el cuello. Ante tamaño hallazgo, dieron aviso a Policía de Investigaciones (PDI), que trasladó al caso al fiscal de Homicidios Culposos, Walter Jurado. Por protocolo, cuando los agentes de seguridad constatan un fallecido deben comunicarse con los fiscales de Homicidios Culposos para considerar o descartar un crimen, que es lo que se está investigando en estos momentos. (La Capital)

Temas:

Contenedor cadaver Rosario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso