Cartonero halló en un contenedor un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Un contenedor de la ciudad de Rosario fue el sitio de un escabroso hallazgo cuando esta tarde de miércoles un hombre encontró un cadáver en Ocampo al 1900, a metros del Parque Independencia. Mientras el barrio no sale del asombro, se investiga cómo llegó el cadáver y no descartan autolesiones.

Un cartonero que se encontraba en el límite del barrio Abasto se topó con los restos del fallecido y alertó a los vecinos, que sin pensarlo llamaron al 911. Según el relato del hombre, el cuerpo tenía signos de ahorcamiento.

La policía constató el hecho y confirmó que se trata de un hombre con un cordón en el cuello. Ante tamaño hallazgo, dieron aviso a Policía de Investigaciones (PDI), que trasladó al caso al fiscal de Homicidios Culposos, Walter Jurado. Por protocolo, cuando los agentes de seguridad constatan un fallecido deben comunicarse con los fiscales de Homicidios Culposos para considerar o descartar un crimen, que es lo que se está investigando en estos momentos. (La Capital)