Policiales Amplio operativo en la zona sur de la ciudad

Allanamientos en Concordia: dos detenidos, droga, armas y casi un millón de pesos

La Policía ejecutó ocho allanamientos tras una denuncia por amenazas calificadas. Secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, balanzas y $978.400 en efectivo. Dos personas quedaron aprehendidas, confirmó Elonce.

3 de Septiembre de 2025
Amplio operativo en la zona sur.
Amplio operativo en la zona sur. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Allanamientos en Concordia. Un importante operativo policial se desarrolló este miércoles en la zona sur de la ciudad, luego de una investigación iniciada tras una denuncia por amenazas calificadas. Como resultado, se concretaron ocho allanamientos que permitieron el secuestro de droga, armas de fuego, dinero en efectivo y elementos vinculados a la causa.

 

Según se informó, el hecho que originó el procedimiento ocurrió el sábado 31 de agosto de 2025, alrededor de las 22 horas. En esa oportunidad, un ciudadano denunció haber sido amenazado por un vecino con el que mantenía conflictos de vieja data. El agresor habría actuado acompañado por otros sujetos, lo que llevó a las autoridades a iniciar tareas de inteligencia.

 

Investigación y órdenes judiciales

 

Tras reunir pruebas suficientes, los investigadores lograron determinar la identidad del presunto autor de las amenazas. En base a esos elementos, el Juzgado de Garantías N°2 de Concordia, a cargo del doctor Edwin Bastián, emitió las órdenes de allanamiento para distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

 

Los procedimientos se llevaron adelante durante el mediodía de este miércoles, con la intervención de distintas divisiones de la Policía.

 

Secuestro de armas, drogas y dinero

 

El operativo finalizó con resultados positivos. En los domicilios inspeccionados se incautaron:

 

-Un cartucho calibre 9 mm.

-Un arma de fuego tipo revólver calibre .22 largo.

-Un arma de fuego calibre .380.

-Cuarenta y cuatro envoltorios de nylon con cocaína, con un pesaje total de 12,3 gramos.

-Un envoltorio compacto de marihuana que arrojó un peso de 19,9 gramos.

-Una balanza de precisión.

-La suma de $978.400 en efectivo.

-Otros elementos de interés para la causa.

-Dos personas aprehendidas

 

Además del secuestro de estupefacientes y armas, se procedió a la aprehensión de dos personas. Ambas quedaron imputadas por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. La medida fue dispuesta por el fiscal de la causa, doctor Arias.

 

Contexto de violencia y antecedentes

 

El despliegue policial se enmarcó en un contexto de reiteradas denuncias por conflictos barriales en la zona sur. Fuentes de la investigación señalaron que el ciudadano amenazado mantenía disputas previas con el principal acusado, lo que agravó el escenario y aceleró la intervención judicial.

 

El operativo buscó no solo esclarecer las amenazas, sino también desarticular posibles focos de comercialización de droga en la ciudad, al comprobarse que en los domicilios allanados se encontraban sustancias listas para su distribución.

 

Temas:

Concordia allanamientos amenazas calificadas arma de fuego
