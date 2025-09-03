 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Choque múltiple en una avenida de Paraná

Accidente en avenida Almafuerte: una motociclista resultó herida tras chocar a un auto

Una joven de 24 años sufrió lesiones en su pierna derecha al caer de su moto tras embestir a un auto, en un siniestro que también involucró a un camión. Ocurrió en avenida Almafuerte al 2100, de Paraná. Elonce conoció cómo fue el accidente.

3 de Septiembre de 2025
Accidente en avenida Almafuerte.
Accidente en avenida Almafuerte. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en avenida Almafuerte al 2100, casi calle Los Sauces, en Paraná, e involucró a tres vehículos: una motocicleta Motomel 200 cc, un Ford Ka y un camión Ford.

La motociclista, una joven de 24 años, resultó herida tras caer de su rodado y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica, ya que presentaba golpes en su pierna derecha, según informaron fuentes policiales a Elonce.

 

Cómo ocurrió el accidente

 

De acuerdo a los primeros datos, los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, con dirección hacia el centro de la capital entrerriana.

El camión, que transportaba un contenedor con repuestos de automotor y provenía de Rosario, habría realizado una maniobra que sorprendió a la conductora del auto. La mujer del Ford Ka frenó de manera repentina y, como consecuencia, la motocicleta terminó chocando desde atrás al vehículo.

Según habría manifestado la conductora del auto, creyó haber sido “encerrada” por el camión y por ello accionó los frenos de manera intempestiva. Esto derivó en el impacto de la moto contra el automóvil.

 

Corte de tránsito y pericias

 

En el lugar trabajó personal de la División 911 y de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

 

Mientras se desarrollaban los trabajos, se dispuso el corte de tránsito en la mano de avenida Almafuerte con sentido hacia el centro, desviando la circulación por calle Gobernador Crespo.

Accidente involucró a una moto, un auto y un camión en avenida Almafuerte

 

 

Temas:

Accidente vial Paraná accidente de tránsito avenida Almafuerte joven herida
