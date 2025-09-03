Accidente en avenida Almafuerte: una motociclista resultó herida tras chocar a un auto

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en avenida Almafuerte al 2100, casi calle Los Sauces, en Paraná, e involucró a tres vehículos: una motocicleta Motomel 200 cc, un Ford Ka y un camión Ford.

La motociclista, una joven de 24 años, resultó herida tras caer de su rodado y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica, ya que presentaba golpes en su pierna derecha, según informaron fuentes policiales a Elonce.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a los primeros datos, los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, con dirección hacia el centro de la capital entrerriana.

El camión, que transportaba un contenedor con repuestos de automotor y provenía de Rosario, habría realizado una maniobra que sorprendió a la conductora del auto. La mujer del Ford Ka frenó de manera repentina y, como consecuencia, la motocicleta terminó chocando desde atrás al vehículo.

Según habría manifestado la conductora del auto, creyó haber sido “encerrada” por el camión y por ello accionó los frenos de manera intempestiva. Esto derivó en el impacto de la moto contra el automóvil.

Corte de tránsito y pericias

En el lugar trabajó personal de la División 911 y de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

Mientras se desarrollaban los trabajos, se dispuso el corte de tránsito en la mano de avenida Almafuerte con sentido hacia el centro, desviando la circulación por calle Gobernador Crespo.

