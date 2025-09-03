Accidente vial en Diamante: joven motociclista resulta herida en choque

REDACCIÓN ELONCE
Un violento choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrió en la intersección de las calles Falucho y Elio H. Gieco, de Diamante, en las primeras horas de la noche de este martes. El accidente dejó como saldo una persona gravemente herida.
La víctima, una mujer que conducía una motocicleta Zanella 110 cc, sufrió lesiones severas, incluyendo una posible fractura expuesta. Fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital San José. Las autoridades médicas trabajan para estabilizarla, mientras se espera un reporte detallado sobre su estado.
El otro vehículo involucrado, un Renault Clio, resultó con daños significativos en su parte frontal, aunque su conductora salió ilesa, según los primeros reportes. Personal de la Jefatura Departamental de Diamante intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente, que aún están bajo investigación.
Preocupación vecinal
La intersección donde ocurrió el choque es conocida por ser un punto conflictivo, con frecuentes quejas de los vecinos sobre el exceso de velocidad de automovilistas y motociclistas. Aunque no se ha confirmado que este factor haya sido determinante en el accidente, los comentarios de la comunidad destacan la “necesidad de mayores controles viales en la zona”.