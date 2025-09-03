 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Violenta colisión

Accidente vial en Diamante: joven motociclista resulta herida en choque

Un accidente de tránsito ocurrido anoche en la ciudad de Diamante dejó a una joven con lesiones, tras una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Fue trasladada de urgencia al hospital.

3 de Septiembre de 2025
Joven herida con lesiones, tras una colisión entre un automóvil y una motocicleta.
Joven herida con lesiones, tras una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Foto: Jefatura Departamental de Diamante

REDACCIÓN ELONCE

Un violento choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrió en la intersección de las calles Falucho y Elio H. Gieco, de Diamante, en las primeras horas de la noche de este martes. El accidente dejó como saldo una persona gravemente herida.

 

La víctima, una mujer que conducía una motocicleta Zanella 110 cc, sufrió lesiones severas, incluyendo una posible fractura expuesta. Fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital San José. Las autoridades médicas trabajan para estabilizarla, mientras se espera un reporte detallado sobre su estado.

 

El otro vehículo involucrado, un Renault Clio, resultó con daños significativos en su parte frontal, aunque su conductora salió ilesa, según los primeros reportes. Personal de la Jefatura Departamental de Diamante intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente, que aún están bajo investigación.

El auto involucrado result&oacute; con daños significativos en su parte frontal, aunque su conductora sali&oacute; ilesa.
El auto involucrado resultó con daños significativos en su parte frontal, aunque su conductora salió ilesa.

Preocupación vecinal

La intersección donde ocurrió el choque es conocida por ser un punto conflictivo, con frecuentes quejas de los vecinos sobre el exceso de velocidad de automovilistas y motociclistas. Aunque no se ha confirmado que este factor haya sido determinante en el accidente, los comentarios de la comunidad destacan la “necesidad de mayores controles viales en la zona”.

