Policiales

Incautaron medio kilo de cocaína en operativos en Paraná

En cinco allanamientos en Paraná, la Policía secuestró cocaína, cartuchos de grueso calibre y otros elementos vinculados a hechos de violencia. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en el marco de una investigación.

3 de Septiembre de 2025
Una investigación por abuso de arma de fuego derivó en una serie de operativos policiales que culminaron con el secuestro de cocaína y armas en Paraná. El procedimiento fue dispuesto por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Cristian Giunta, y estuvo vinculado a hechos de violencia registrados en el barrio Cáritas.

 

Efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, realizaron cinco allanamientos en viviendas de la zona. En una de ellas se hallaron envoltorios de cocaína con un peso superior al medio kilo, una balanza de precisión, un teléfono celular, cartuchos de grueso calibre y prendas de vestir utilizadas durante el ataque investigado.

 

Procedimiento judicial y despliegue de fuerzas

Si bien los resultados fueron puestos a disposición de la Justicia, la investigación continúa con el análisis del material incautado. Desde la fuerza señalaron que los procedimientos forman parte de una estrategia más amplia para desarticular circuitos de violencia armada y actividades vinculadas a la venta de drogas en la capital entrerriana.

 

En los allanamientos participó un amplio despliegue de personal policial: División Homicidios, Trata de Personas, Cibercrimen, Sustracción de Automotores, Sección GDI, Dirección General de Drogas Peligrosas, Policía Científica, Minoridad y Familia, además de efectivos de la Comisaría 11°.

Las autoridades destacaron que los resultados obtenidos son un paso clave en el marco de la investigación judicial en curso.

 

 

Temas:

allanamientos en Paraná
