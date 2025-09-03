Acusado de matar a golpes a su bebé intentó quitarse la vida en la cárcel

Bebé muerto a golpes. El acusado de matar a golpes a su bebé de 39 días en la provincia de Neuquén intentó quitarse la vida en su celda, pero, tras el rápido accionar de las autoridades, pudo ser rescatado y ahora se encuentra en buen estado de salud. En las últimas horas el sujeto fue imputado y se dictaminó que continúe detenido con prisión preventiva.

La drástica medida sucedió en la tarde de este martes cuando efectivos trasladaron al hombre, de 32 años, hasta el hospital Castro Rendón, donde se encuentra internado estable y bajo custodia policial.

En las últimas horas se desarrolló la audiencia imputativa donde el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez formularon cargos contra M.E.M a quien le atribuyeron asesinar a golpes a su bebé de poco más de un mes.

“Una gran cantidad de golpes”

De acuerdo a la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho fue cometido el sábado pasado entre las 6 y las 12.50 en la vivienda donde el acusado convivía con su pareja y junto a sus otros hijos menores. Allí, según se describe, le dio "una gran cantidad de golpes de puño al bebé". A su vez, el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmó que la víctima murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno en la zona del cráneo y otro en el abdomen.

El fiscal precisó que todas las agresiones sufridas "tuvieron suficiente entidad como para provocarle la muerte". Aunque el sujeto dijo que fue un “accidente”, al caerse el bebé de sus brazos, los fiscales lo imputaron por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor.

Como medida cautelar, se requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por existir posible entorpecimiento de la investigación, para la integridad de testigos, y por riesgo de fuga. (Noticias Argentinas)